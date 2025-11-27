Ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Στρεφέτσα στο 85', με το οποίο θα μπορούσε να ισοφαρίσει σε 4-4.

Ο Στρεφέτσα μπήκε από αριστερά στην περιοχή, έπεσε στο χορτάρι δεχόμενος το σπρώξιμο του Τσουαμενί, αλλά ο Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ έδειξε να συνεχιστεί το ματς, ενώ και στο VAR ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας συμφώνησε με τον Όλιβερ και δεν τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση.

Το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός