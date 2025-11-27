Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 2-4: Το πέναλτι που ζήτησαν οι Πειραιώτες
Στο 85' ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι που αν καταλογιζόταν από τον ρέφερι Ολιβερ, θα είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 4-4.
Ο Στρεφέτσα μπήκε από αριστερά στην περιοχή, έπεσε στο χορτάρι δεχόμενος το σπρώξιμο του Τσουαμενί, αλλά ο Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ έδειξε να συνεχιστεί το ματς, ενώ και στο VAR ο Σκωτσέζος Άντριου Ντάλας συμφώνησε με τον Όλιβερ και δεν τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση.
Το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός
