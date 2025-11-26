Η Άρσεναλ προηγήθηκε απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά οι Βαυαροί έφτασαν γρήγορα στην ισοφάριση.

Πρώτο ημίχρονο αντάξιο των προσδοκιών για το μεγάλο ματς του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μπάγερν Μονάχου. Οι Gunners στο 22ο λεπτό πήραν προβάδισμα στο σκορ με τον αγαπημένο της τρόπο. Ο Σάκα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τίμπερ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η απάντηση των Βαυαρών πάντως ήταν πολύ γρήγορη, ήρθε μόλις δέκα λεπτά μετά. Ο Κίμιχ με ασύλληπτη μακρινή μπαλιά βρήκε τον Γκνάμπρι, αυτός γύρισε την μπάλα με τη μια στην περιοχή και ο 17χρονος Καρλ ανενόχλητος επανέφερε την ισορροπία στο παιχνίδι.