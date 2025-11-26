«Αν η Ρεάλ χάσει από τον Ολυμπιακό, ο Τσάμπι Αλόνσο θα απολυθεί»

Ο Πίπι Εστράδα υποστηρίζει ότι η απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ έχει ήδη αποφασιστεί και ότι ήττα με τον Ολυμπιακό θα φέρει εξελίξεις.

Ο σχολιαστής στην εκπομπή «El Chiringuito» αποκάλυψε ότι τόσο ο Φλορεντίνο Πέρεθ όσο και ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσες, έχουν ήδη καταλήξει σε απόφαση σχετικά με το μέλλον του Βάσκου τεχνικού. Ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής μετά την ισοπαλία με την Έλτσε στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο».

Παρότι η Ρεάλ παραμένει πρώτη στη βαθμολογία της LaLiga, η εικόνα της στο γήπεδο προβληματίζει: η ομάδα δεν παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, η απόδοσή της είναι άνευρη και ένα σημαντικό τμήμα της εξέδρας έχει κουραστεί τόσο με τη συμπεριφορά ορισμένων παικτών όσο και με την δουλειά του Αλόνσο μέχρι σήμερα. Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του είναι πλέον παντού. Στη χθεσινή εκπομπή «El Chiringuito», ο Πίπι Εστράδα αποκάλυψε ότι ο Αλόνσο «μετράει αντίστροφα» στη Ρεάλ.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος ανέφερε πως υπήρξε συνάντηση μεταξύ Πέρεθ και Σάντσες, κατά την οποία συζητήθηκε η κατάσταση της ομάδας. Όπως είπε, επρόκειτο για «συνομιλία υψηλής έντασης», όπου τέθηκαν στο τραπέζι δραστικές αποφάσεις. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Εστράδα είχε τονίσει πως η πίστωση χρόνου του Αλόνσο θα διαρκούσε μέχρι το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι, στα μέσα Δεκεμβρίου, οπότε και θα κρινόταν το μέλλον του. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσίασε στην εκπομπή, η Ρεάλ Μαδρίτης ενδέχεται να κινηθεί πολύ νωρίτερα.

Όπως αποκάλυψε, «Αν την Τετάρτη η Ρεάλ χάσει από τον Ολυμπιακό, ο Τσάμπι Αλόνσο θα απομακρυνθεί». Μια απόφαση που, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει καμπή στον σχεδιασμό και την ποδοσφαιρική κατεύθυνση του συλλόγου. Ο Εστράδα πρόσθεσε ακόμη ότι «εδώ και καιρό βλέπουμε πως η ομάδα δεν λειτουργεί» και υπογράμμισε πως η Ρεάλ «δεν έχει κάνει ούτε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι» σε όλη τη σεζόν.