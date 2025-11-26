Ο Ρέτσος έδειξε με τις δηλώσεις του το πώς περιμένουν οι παίκτες του Ολυμπιακού τον μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ το βράδυ της Τετάρτης αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.

Ήταν η ερώτηση του Gazzetta στη συνέντευξη Τύπου, που ανέδειξε μία πολύ ωραία απάντηση από πλευράς του αρχηγού του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Ρέτσου. Ο έμπειρος στόπερ τόνισε: «Ότι έτυχε να παίξουμε με τις δύο μεγαλύτερες ισπανικές ομάδες αλλά και της Ευρώπης είναι μεγάλη ευχαρίστηση για εμάς και είναι μεγάλο κίνητρο για εμάς. Είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και θέλουμε από την πλευρά μας όχι να αποδείξουμε κάτι, γιατί δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν, αλλά να δείξουμε το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο που μπορούμε και να πάρουμε το αποτέλεσμα που δεν πήραμε στα προηγούμενα ματς. Νιώθω ότι κάτι μας χρωστάει και θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε τη νίκη».

Προφανώς και ο Έλληνας διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού ξέρει πολύ καλά τις μεγάλες δυσκολίες ενός τέτοιου αγώνα. Ωστόσο στις μεταξύ τους συζητήσεις οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν λόγο για ματς από αυτά που μπαίνουν στο βιογραφικό του κάθε παίκτη και έχει να τα θυμάται και βέβαια το πόσο μεγάλο κίνητρο έχουν άπαντες και λόγω του αντιπάλου. Και φυσικά εκτός των άλλων πόσο σημαντικό είναι να δείξουν την καλύτερη δυνατή εκδοχή τους σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκη με τον εκπληκτικό κόσμο τους στο πλευρό τους.

Άλλωστε πέραν τις ατάκες των παικτών στις μεταξύ τους συνομιλίες τέτοια ματς από μόνα τους αποτελούν τεράστιο κίνητρο ακόμα και τίποτα να μην ειπωθεί. Εξάλλου είναι λίγοι οι παίκτες του ρόστερ του Ολυμπιακού που ξέρουν το τι εστί Ρεάλ. Ο έμπειρος Ντάνι Γκαρθία έχει παίξει 17 φορές απέναντί της έχοντας 6 νίκες, 8 ήττες και 3 ισοπαλίες. Ο Ζέλσον έχει παίξει με αντίπαλο τη Ρεάλ 2 φορές στο Champions League έχοντας 2 ήττες και ο κόουτς Μεντιλίμπαρ έχει 25 αγώνες με αντίπαλο τη Ρεάλ έχοντας 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 20 ήττες. Υπάρχει και ο Γιάρεμτσουκ με ισοπαλία κόντρα στη Ρεάλ σε ματς όπου σκόραρε κιόλας.