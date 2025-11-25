Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0: Μπλε μονόλογος σε μπλαουγκράνα εφιάλτη
Μπλε μονόλογος στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Εκεί όπου η Τσέλσι δεν επέτρεψε ποτέ στη Μπαρτσελόνα να ελπίζει πως θα μπορούσε να διαφύγει με βαθμό (ή βαθμούς) από το Λονδίνο. Με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 44΄και με τη μπάλα στα δίχτυα συνολικά έξι φορές (τα τρία ακυρωμένα γκολ), οι ποδοσφαιριστές του Έντσο Μαρέσκα κατάφεραν αν επιστρέψουν στις νίκες στο Champions League με το ευρύ 3-0 και φούλαραν για απευθείας πρόκριση μέσω της πρώτης οκτάδας.
Οι Άγγλοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους και μόλις στο 4΄κατάφεραν να παραβιάσουν τα δίχτυα του Ζοάν Γκαρθία, όμως το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του Φοφανά στην αρχή της φάσης. Δυο λεπτά αργότερα ο Φεράν Τόρες σπατάλησε την κορυφαία ευκαιρία των Μπλαουγκράνα στον αγώνα αστοχώντας με την εστία στο... πιάτο κι από εκεί πέρα οι φιλοξενούμενοι πήραν την κάτω βόλτα.
Στο 27΄τελικά η Τσέλσι ευτύχησε να προηγηθεί, όταν έπειτα από γύρισμα του Κουκουρέγια στο πέναλτι και σουτ του Νέτο, η μπάλα έκανε.... φλιπεράκι ανάμεσα σε Φεράν Τόρες και Κουντέ, προτού καταλήξει στα δίχτυα από τα πόδια του Γάλλου στόπερ. Στο 44΄τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τους Μπλαουγκράνα με την αποβολή του Αραούχο με δεύτερη κίτρινη και το δεύτερο μέρος αποδείχθηκε διαδικαστικό.
Στο 55΄ο Εστεβάο με τρομερή σόλο ενέργεια απέφυγε τους Κουμπαρσί - Μπαλντέ κι εκτέλεσε στον ουρανό των διχτύων του Ζοάν Γκαρθία για ένα καθόλα εντυπωσιακό γκολ, ενώ το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στο 73΄ο Ντέλαπ όταν σκόραρε σε κενή εστία για το 3-0 που επικύρωσε το VAR μετά από αρχική λανθασμένη απόφαση για οφσάιντ. Το επιβλητικό τρίποντο ανέβασε την Τσέλσι στην 5η θέση, τη στιγμή που η Μπάρτσα έπεσε 15η στη League Phase του Champions League.
Τσέλσι (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσεθ, Μάλο Γκούστο (46΄Αντρέι Σάντος), Φοφανά, Τσαλόμπα, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Τζέιμς (82΄Ατσεαμπόνγκ), Γκαρνάτσο (59΄Ντέλαπ), Έντσο Φερνάντες, Εστεβάο (82΄Τζορτζ), Νέτο (76΄Γκίτενς)
Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μπαλντέ (79΄Ζεράν Μαρτίν), Έρικ Γκαρθία, Ντε Γιονγκ, Φερμίν Λόπεθ (62΄Κρίστενσεν), Γιαμάλ (80΄Ντάνι Ολμο), Φεράν Τόρες (46΄Ράσφορντ), Λεβαντόφσκι (62΄Ραφίνια)
