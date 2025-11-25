Τσέλσι - Μπαρτσελόνα: Αλεπού κόβει βόλτες στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (vid)
Ίσως στο πιο «δυνατό» ματς της αποψινής βραδιάς στο Champions League, η Τσέλσι υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο για την 5η αγωνιστική της League Phase (25/11, 22:00).
Αμφότερες έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής επτά βαθμούς και χρειάζονται τη νίκη για να εισέλθουν στην οκτάδα της κατάταξης. Ωστόσο, μερικές ώρες πριν από την σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού στο «Στάμφορντ Μπριτζ», μία... αλεπού έκανε την εμφάνισή της στις εξέδρες κόβοντας ανενόχλητη βόλτες και «επιβλέποντας» παράλληλα την κατάσταση στο γήπεδο!
Anyone call for a fox in the box? 🦊📦— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 25, 2025
There's a fox loose at Stamford Bridge ahead of Chelsea v Barcelona! 😅 pic.twitter.com/PrXMBiRXcU
