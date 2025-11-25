Ένας απρόσμενος επισκέπτης έκανε την επίσκεψή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ», λίγο πριν τη σέντρα στο Τσέλσι - Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Ίσως στο πιο «δυνατό» ματς της αποψινής βραδιάς στο Champions League, η Τσέλσι υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο για την 5η αγωνιστική της League Phase (25/11, 22:00).

Αμφότερες έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής επτά βαθμούς και χρειάζονται τη νίκη για να εισέλθουν στην οκτάδα της κατάταξης. Ωστόσο, μερικές ώρες πριν από την σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού στο «Στάμφορντ Μπριτζ», μία... αλεπού έκανε την εμφάνισή της στις εξέδρες κόβοντας ανενόχλητη βόλτες και «επιβλέποντας» παράλληλα την κατάσταση στο γήπεδο!