Τσέλσι - Μπαρτσελόνα: Αλεπού κόβει βόλτες στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (vid)

Άρτεμις Κλεφτάκη
fox_chelsea_barcelona

bet365

Ένας απρόσμενος επισκέπτης έκανε την επίσκεψή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ», λίγο πριν τη σέντρα στο Τσέλσι - Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Ίσως στο πιο «δυνατό» ματς της αποψινής βραδιάς στο Champions League, η Τσέλσι υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο για την 5η αγωνιστική της League Phase (25/11, 22:00).

Αμφότερες έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής επτά βαθμούς και χρειάζονται τη νίκη για να εισέλθουν στην οκτάδα της κατάταξης. Ωστόσο, μερικές ώρες πριν από την σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού στο «Στάμφορντ Μπριτζ», μία... αλεπού έκανε την εμφάνισή της στις εξέδρες κόβοντας ανενόχλητη βόλτες και «επιβλέποντας» παράλληλα την κατάσταση στο γήπεδο!

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα