Αλόνσο: «Είναι μεγάλος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ που παίζει έντονο ποδόσφαιρο»!

Ο Τσάμπι Αλόνσο πρακτικά... υποκλίθηκε στην αξία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τι άλλο είπε ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αλόνσο μίλησε στην συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης πριν τον αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο τεχνικός των Μαδριλένων επισήμανε για:

Το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό: «Χρειαζόμαστε ένα καλό αγώνα μετά από ένα κακό σερί. Θέλουμε και τους βαθμούς παρά το γεγονός πως έχουμε ήδη εννιά στο Champions League».

Τη θέση του στη Ρεάλ: «Ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω μια απαιτητική δουλειά με όμορφες στιγμές. Στιγμές όπου θα χρειαστείς συγκέντρωση, σύνδεση και όπου θα πρέπει να αντιδράσεις. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής, αλλά είναι ένα τεράστιο προνόμιο και μια μοναδική ευκαιρία που βρίσκομαι στον πάγκο της Ρεάλ.

Για τη διαχείριση των αποδυτηρίων: «Έχω συνυπάρξει με απαιτητικές προσωπικότητες που πάντα θέλουν το καλύτερο. Αυτή είναι η τύχη του να είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το να είσαι με παίκτες τέτοιου επιπέδου. Σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος προπονητής που βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Θυμάμαι πώς ήταν με Πελεγκρίνι και Αντσελότι. Υπάρχουν απαιτήσεις και κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ξέρουμε προς τα που θέλουμε να κατευθυνθούμε.

Εγώ σέβομαι όλους τους παίκτες, σε όλα τα αποδυτήρια περνάς τέτοιες στιγμές και πρέπει να διαχειριστούμε αυτόν τον εξωτερικό θόρυβο. Το σημαντικό είναι να μην χάνουμε τη συγκέντρωσή μας και πώς θα διαχειριστούμε τις κακές καταστάσεις».

Την άποψή του για τον Ολυμπιακό: «Ξέρω ότι έχει κατακτήσει το Conference. Δεν παρακολουθώ τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο επειδή παίζουμε μαζί μεταξύ μας αύριο. Ξέρω και εκτιμώ τους Κοβάσεβιτς και Μεντιλίμπαρ. Είναι μεγάλος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ που παίζει έντονο ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που έχει αυτή την αναγνώριση κι εκτός Ισπανίας».

Το γεγονός πως η Ρεάλ δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ελλάδα: «Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά και ελπίζω αύριο να είναι η πρώτη».