Αστάνα ή Αλμάτι; Εν αναμονή της τελικής απόφασης της UEFA το Gazzetta βάζει κάτω τα καιρικά δεδομένα αλλά και το πόσοι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο Καζακστάν.

Το ταξίδι προς το Καζακστάν όπως και να έχει θα χρειάζεται δύο πτήσεις για όποιον ξεκινήσει από την Ελλάδα (με ανταπόκριση μέσω Κωνσταντινούπολης). Από εκεί και πέρα όπως έχετε διαβάσει στο Gazzetta το αίτημα της Καϊράτ για αλλαγή έδρας και για να αγωνιστεί στην Αστάνα έχει ήδη κατατεθεί και η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα απαντήσει προσεχώς.

Εάν θέλουμε να δούμε τα καιρικά δεδομένα για τον αγώνα της 9ης Δεκεμβρίου του Ολυμπιακού με την Καϊράτ στο Αλμάτι η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους -3 βαθμούς Κελσίου (η πιο χαμηλή) έως τους 9. Στους 9 βαθμούς Κελσίου η πραγματική αίσθηση θα είναι στους 11 και 9 υπό σκιά και στους -3 θα είναι ακριβώς το ίδιο: -3. Ω προς την Αστάνα για την ίδια ημέρα η πρόβλεψη είναι από -4 έως -9. Μάλιστα σύμφωνα με τις μετρήσεις του Accuweather στο -4 η πραγματική αίσθηση θα είναι -10 και στο -9 η πραγματική αίσθηση θα είναι στο -14 με χιονόπτωση. Γενικότερα η ποιότητα του αέρα αναφέρεται ως πολύ ανθυγιεινή ενώ τα ποσοστά υγρασίας είναι πολύ υψηλά γενικά αυτό το διάστημα.

Αναφορικά με τον κόσμο που θα ταξιδέψει στο Καζακστάν η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για περίπου 250 άτομα. Ήδη μάλιστα αρκετοί έχουν κινητοποιηθεί για να κλείσουν τα εισιτήριά τους για το ταξίδι αυτό. Φυσικά βέβαια θα παίξει σημαντικό ρόλο το που τελικώς θα γίνει ο αγώνας σε σχέση με τον προγραμματισμό τους.