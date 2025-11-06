Χάαλαντ: Το μυθικό ρεκόρ που δεν κατάφερε ούτε ο Κριστιάνο

Χάαλαντ: Το μυθικό ρεκόρ που δεν κατάφερε ούτε ο Κριστιάνο

Μανώλης Μακρόπουλος
Χάαλαντ - Μάντσεστερ Σίτι

Ο Νορβηγός σκόραρε στο 4-1 της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην... πρώην του, Ντόρτμουντ και έγραψε ένα απίθανο ρεκόρ, που όμοιό του δεν έχει ξανά συμβεί.

Δε γινόταν να λείπει από τον πίνακα των σκόρερ στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπορούσια Ντόρτμουντ (5/11, 4-1) ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός ''killer'' σκόραρε στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην πρώην ομάδα του, φτάνοντας τα 5 γκολ σε 4 αγωνιστικές Champions League και συνολικά τα 18 την τρέχουσα σεζόν, με τη φανέλα των «πολιτών».

Χάαλαντ

Στα 25 του χρόνια ο υψηλόσωμος φορ μετράει πλέον το απίθανο νούμερο των 54 γκολ σε 52 αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μπαίνοντας στην κορυφαία δεκάδα των all time σκόρερς του θεσμού!

 

Ωστόσο, το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το... ρεκόρ που έγραψε ο Χάαλαντ. Με το «παστέλι» απέναντι στους Γερμανούς, σκόραρε για 5ο διαδοχικό ματς στη διοργάνωση, κάτι που τον κάνει τον μοναδικό με το συγκεκριμένο ορόσημο σε 3 διαφορετικές ομάδες, αφού έχει πράξει κάτι αντίστοιχο τόσο με την Ντόρτμουντ, όσο και ως ποδοσφαιριστής της Σάλτσμπουργκ. Μια επίδοση που δεν κατάφερε ούτε ο τεράστιος Κριστιάνο Ρονάλντο!

     

