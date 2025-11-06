Χάαλαντ: Το μυθικό ρεκόρ που δεν κατάφερε ούτε ο Κριστιάνο
Δε γινόταν να λείπει από τον πίνακα των σκόρερ στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπορούσια Ντόρτμουντ (5/11, 4-1) ο Έρλινγκ Χάαλαντ.
Ο Νορβηγός ''killer'' σκόραρε στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην πρώην ομάδα του, φτάνοντας τα 5 γκολ σε 4 αγωνιστικές Champions League και συνολικά τα 18 την τρέχουσα σεζόν, με τη φανέλα των «πολιτών».
Στα 25 του χρόνια ο υψηλόσωμος φορ μετράει πλέον το απίθανο νούμερο των 54 γκολ σε 52 αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μπαίνοντας στην κορυφαία δεκάδα των all time σκόρερς του θεσμού!
Erling Haaland is ALREADY the 10th highest-scoring player in Champions League history 😵🤖— OneFootball (@OneFootball) November 6, 2025
His first UCL goal came in 2019, just six years ago. He's now up there with some of the greatest players to have graced the football world, show absolutely no signs of slowing down 😳… pic.twitter.com/rDj11KvFEU
Ωστόσο, το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το... ρεκόρ που έγραψε ο Χάαλαντ. Με το «παστέλι» απέναντι στους Γερμανούς, σκόραρε για 5ο διαδοχικό ματς στη διοργάνωση, κάτι που τον κάνει τον μοναδικό με το συγκεκριμένο ορόσημο σε 3 διαφορετικές ομάδες, αφού έχει πράξει κάτι αντίστοιχο τόσο με την Ντόρτμουντ, όσο και ως ποδοσφαιριστής της Σάλτσμπουργκ. Μια επίδοση που δεν κατάφερε ούτε ο τεράστιος Κριστιάνο Ρονάλντο!
Erling Haaland becomes the first player ever to score in five consecutive UEFA Champions League appearances for three different clubs:— Squawka (@Squawka) November 5, 2025
◉ RB Salzburg (2019/20)
◉ Borussia Dortmund (2020/21)
◉ Manchester City (2025/26)
Another record for the collection. 🤖 pic.twitter.com/hQai24X6kM
