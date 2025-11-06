Ο Νορβηγός σκόραρε στο 4-1 της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην... πρώην του, Ντόρτμουντ και έγραψε ένα απίθανο ρεκόρ, που όμοιό του δεν έχει ξανά συμβεί.

Δε γινόταν να λείπει από τον πίνακα των σκόρερ στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπορούσια Ντόρτμουντ (5/11, 4-1) ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός ''killer'' σκόραρε στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην πρώην ομάδα του, φτάνοντας τα 5 γκολ σε 4 αγωνιστικές Champions League και συνολικά τα 18 την τρέχουσα σεζόν, με τη φανέλα των «πολιτών».

Στα 25 του χρόνια ο υψηλόσωμος φορ μετράει πλέον το απίθανο νούμερο των 54 γκολ σε 52 αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μπαίνοντας στην κορυφαία δεκάδα των all time σκόρερς του θεσμού!

Erling Haaland is ALREADY the 10th highest-scoring player in Champions League history 😵🤖



His first UCL goal came in 2019, just six years ago. He's now up there with some of the greatest players to have graced the football world, show absolutely no signs of slowing down 😳… pic.twitter.com/rDj11KvFEU — OneFootball (@OneFootball) November 6, 2025

Ωστόσο, το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το... ρεκόρ που έγραψε ο Χάαλαντ. Με το «παστέλι» απέναντι στους Γερμανούς, σκόραρε για 5ο διαδοχικό ματς στη διοργάνωση, κάτι που τον κάνει τον μοναδικό με το συγκεκριμένο ορόσημο σε 3 διαφορετικές ομάδες, αφού έχει πράξει κάτι αντίστοιχο τόσο με την Ντόρτμουντ, όσο και ως ποδοσφαιριστής της Σάλτσμπουργκ. Μια επίδοση που δεν κατάφερε ούτε ο τεράστιος Κριστιάνο Ρονάλντο!