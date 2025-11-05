Τζόλης: Μοιραίος για τη Μπριζ με αυτογκόλ για το 3-3 της Μπαρτσελόνα (vid)
Ήταν καθοριστικός στο προβάδισμα της Μπριζ με 2-1 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο β΄μέρος οι ρόλοι άλλαξαν για τον Χρήστο Τζόλη. Ο Έλληνας επιθετικός είχε μια άτυχη στιγμή στο 77΄του αγώνα κόντρα στη Μπαρτσελόνα, καθώς άθελά του βοήθησε την ομάδα του Χάνσι Φλικ να βρει την ισοφάριση. Έπειτα από σέντρα του Λαμίν Γιαμάλ στην περιοχή, ο Τζόλης άλλαξε την πορεία της μπάλας με κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-3, με την UEFA να χρεώνει τη φάση ως αυτογκόλ εις βάρος του Έλληνα εξτρέμ.
