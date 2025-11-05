Το «αντίο» των οπαδών της Μαρσέιγ για τον φίλο της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε

Οι οπαδοί της Μαρσέιγ με ένα πανό είπαν το δικό τους «αντίο» στον Μάριο, τον φίλο της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε στη Χαλκίδα.

Πανό στη μνήμη του Μάριου, του φίλου της ΑΕΚ, που δολοφονήθηκε στη Χαλκίδα σήκωσαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ».

Όπως είναι γνωστό οι Commando Ultra 84 είναι αδελφοποιημένοι με την Original 21, με τους φίλους των Μασσαλών να σηκώνουν πανό στο πέταλο στον αγώνα με την Αταλάντα το οποίο έγραφε: «Αναπαύσου εν ειρήνη Μάριε».