Με το... καλησπέρα στο δεύτερο μέρος, η Πάφος άνοιξε το σκορ απέναντι στη Βιγιαρεάλ χάρη στην κεφαλιά του Λούκασεν.

Στην πρώτη της τελική στον στόχο, η Πάφος ευτύχησε να προηγηθεί κόντρα στη Βιγιαρεάλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League! Η κυπριακή ομάδα κέρδισε κόρνερ στα πρώτα δευτερόλεπτα από την έναρξη του δεύτερου μέρους και το αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Σέμα «σέρβιρε» στην καρδιά της άμυνας των Ισπανών, ο Λούκασεν πήδηξε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Λουίς Τζούνιορ για το 1-0 της Πάφου στο 47'.