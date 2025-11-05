Πάφος - Βιγιαρεάλ: Κεφαλιά του Λούκασεν και προβάδισμα στο 47' για την κυπριακή ομάδα (vid)
Στην πρώτη της τελική στον στόχο, η Πάφος ευτύχησε να προηγηθεί κόντρα στη Βιγιαρεάλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League! Η κυπριακή ομάδα κέρδισε κόρνερ στα πρώτα δευτερόλεπτα από την έναρξη του δεύτερου μέρους και το αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Σέμα «σέρβιρε» στην καρδιά της άμυνας των Ισπανών, ο Λούκασεν πήδηξε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Λουίς Τζούνιορ για το 1-0 της Πάφου στο 47'.
