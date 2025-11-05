Ολυμπιακός για τον κόσμο: «Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα ευρωπαϊκή βραδιά!»

Ο Ολυμπιακός έκανε ανάρτηση σχετικά με την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν και την στήριξη των παικτών.

Ο Μπος παραδέχθηκε ότι ήταν δύσκολο να παίξεις σε τέτοια έδρα όπως το «Γ. Καραϊσκάκης». Απόδειξη ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δημιούργησε μία εκρηκτική ατμόσφαιρα για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν ενώ είχε ετοιμάσει και ένα κορεό.

Η ΠΑΕ ανέβασε στα social media ένα βίντεο με τους φίλους της ομάδας και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στις εξέδρες. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ομάδα και κόσμος δώσαμε τα πάντα! Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα ευρωπαϊκή βραδιά!»