Ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα τέλεια για 90' και πλέον λεπτά, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα... γκρεμίστηκαν! Τα τέσσερα λάθη ή έστω οι τέσσερις κακές στιγμές που έφεραν το 1-1!

Στο Champions League δεν αρκεί να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Δεν αρκεί να πιέζεις τον αντίπαλο. Ακόμα κι όταν αυτός που έχεις απέναντί σου είναι μια μηχανή παραγωγής τερμάτων, εν τέλει, δεν αρκεί να τον περιορίσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην κάνει ούτε κλασική ευκαιρία για 90 και πλέον λεπτά.

Ο Ολυμπιακός έκανε τα πάντα (σχεδόν) τέλεια. Και λέμε σχεδόν διότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο MVP Μαρτίνς, ο Μουζακίτης, ο Ροντινέι κι ο Τζολάκης συμμετείχαν στο 1-1 και δυστυχώς μια αλληλουχία λαθώς ή έστω κακών αποφάσεων έφερε την ισοφάριση.

Το καρέ με τον Ζέλσον να είναι μπροστά από τη σέντρα και να έχει αριστερά του τον Ροντινέι αλλά τον ίδιο να προτιμά να κρατήσει τη μπάλα αντί να την πετάξει αριστερά του, έχει γίνει - όπως λέμε σήμερα - viral.

Θα ήταν σωστή η απόφαση να πασάρει αριστερά του; Ναι. Σίγουρα θα ήταν γιατί θα έβγαζε τον Ροντινέι απέναντι από τον Κοβάρ.

Στη συνέχεια, η PSV ανακτά την κατοχή κι ο Μουζακίτης κάνει φάουλ πάνω στον Βάνερ. Ο Φέερμαν εκτελεί, ο Ροντινέι κρατάει στο παιχνίδι τον αρχηγό Σούτεν, μια στραβοκλωτσιά, η μπάλα στον Ρικάρντο Πέπι, το δυνατό σουτ του οποίου καταλήγει στο στόχο κι η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Τζολάκη.

Τέσσερις στιγμές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που γκρέμισαν την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού, πέντε χρονιά μετά την επιστροφή του στο Champions League.

Ετσι, οι ερυθρόλευκοι είναι στους 2 βαθμούς και στο πρόγραμμα που έχουν μπροστά τους θα πρέπει να κάνουν... θαύματα για να πετύχουν την πρόκριση στα Play Off από τη League Phase.

To γκολ του Πέπι: