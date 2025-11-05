Για τον Πέτρο Κολοκοτρώνη η γκολάρα με την Αϊντχόφεν δεν είναι έκπληξη. Αποτελεί ένα μικρό λιθαράκι μπροστά σ' όσα έχει μπροστά του να χτίσει. Αυτό είναι το story του παιδιού που πέρασε από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, μεγάλωσε με μία μπάλα στα πόδια μέσα σε μια ποδοσφαιρική οικογένεια και κατέληξε στον Ολυμπιακό να ζει το απόλυτο όνειρο!

Ο Πέτρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια όπου το ποδόσφαιρο ήταν τρόπος ζωής. Ο πατέρας του Θοδωρής Κολοκοτρώνης έπαιζε ποδόσφαιρο και εκείνος και για την εποχή του ήταν από τα καλύτερα 10άρια της περιοχής όπου μεγάλωσε. Από την Αγία Ελεούσα μέχρι την εποχή της Ξάνθης και σήμερα καμαρώνει το γιο του να κυνηγά τα δικά του όνειρα.

Όλα περιστρέφονται γύρω από τη μπάλα στην οικογένεια. Μοιραίο, λοιπόν, ο μικρός να μη μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του.

Ολυμπιακός: Η ευκαιρία της ζωής του

Ο Πέτρος Κολοκοτρώνης έκανε τα πρώτα του βήματα από τον Ζέφυρο και από εκεί πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ, στην οποία και έμεινε για 6,5 χρόνια.

Στη συνέχεια, η πορεία τον έφερε στον Παναθηναϊκό για το σύντομο διάστημα των 2-3 μηνών ώσπου να πάει στη συνέχεια στο Αιγάλεω. Εκεί, αρχικά έπαιξε στην ομάδα Νέων και το Γενάρη έγινε επαγγελματίας παίζοντας με την πρώτη ομάδα 6 ματς. Ήταν αρκετά για να λάμψει και να κερδίσει μια θέση στη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού που σχεδιάζουν την ομάδα του μέλλοντας με ταλέντα όπως ο Πέτρος Κολοκοτρώνης, ο Μαρτίνης, ο Αγγελάκης, ο Ζουγλής κι όχι μόνο.

«Το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε κι η αρχή από την Β' ομάδα είναι μόνο η αρχή. Ο Πέτρος τώρα αρχίζει!». Αυτό σας είχαμε γράψει τον Ιούλιο όταν και είχε γίνει γνωστή η μεταγραφή του στο Λιμάνι.

Η γκολάρα με Αϊντχόφεν και το αύριο

Στον αγώνα της Κ19 του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν για το UEFA Youth League, ο Πέτρος πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ: Με δυνατό διαγώνιο σουτ, μετά από τακουνάκι του Φίλη έφερε το 2-2, μετά το 0-2 που είχε το ματς, δείχνοντας χαρακτήρα και ποιότητα. Χαρακτηριστικό είναι και το στιγμιότυπο που έπιασε η κάμερα της Cosmote με τους Ρέτσο-Μουζακίτη να σχολιάζουν εντυπωσιασμένοι το πανέμορφο αυτό τέρμα.

Το γκολ αυτό δεν είναι απλώς ένας τέρμα - είναι μία δήλωση για τη συνέχεια. Ο Πέτρος έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλό επίπεδο, μέσα σε συνθήκες πίεσης και απαιτήσεων. Με ταλέντο, επιμονή και σωστή υποστήριξη, ανοίγει την πόρτα για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα.

Αυτή τη στιγμή, ο δρόμος είναι μπροστά του. Η αρχή έγινε. Ο ίδιος, ξέρει πως πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος, μεθοδικός και συνεχίσει να «μαθαίνει» σε κάθε προπόνηση και παιχνίδι. Η διαφορά έρχεται μόνο μέσα από την ταπεινότητα και την εργατικότητα. Δύο στοιχεία που τα έχει διδαχθεί από το σπίτι του.

Ο Ολυμπιακός έφερε το ματς στα ίσα στο 49'. Υπέροχο τακουνάκι του Φίλη, δυνατό διαγώνιο σουτ του Κολοκοτρώνη και η μπάλα πήγε στον ουρανό των διχτύων για το 2-2. Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να γυρίσουν το σκορ στο 64' όταν ο Τουφάκης πάτησε περιοχή, έκανε ντρίμπλα και εκτέλεσε αλλά τον νίκησε ο Ντουμπίλι.