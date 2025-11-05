Το τέρμα του Ζέλσον Μάρτινς κόντρα στην Αϊντχόφεν επιλέχθηκε από την UEFA ως το ένα από τα τέσσερα υποψήφια Καλύτερα Γκολ της Ημέρας για την 4η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Την Τετάρτη (05/11) ολοκληρώνεται η 4η στροφή του League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται κάτω από την 24αδα με μόλις δύο βαθμούς, καθώς δεν κατάφερε να πανηγυρίσει το πρώτο του τρίποντο κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Το buzzer beater του Πέπι έδωσε την ισοπαλία (1-1) στους Ολλανδούς αλλά το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA, η οποία το έθεσε ως υποψήφιο για Καλύτερο Γκολ της Ημέρας μαζί με αυτά των Φαν ντε Βεν της Τότεναμ, του Αραούχο της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και του Μπαλογκάν της Μονακό.