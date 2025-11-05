Ορτέγα: «Κάναμε μεγάλο παιχνίδι, πληρώσαμε ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας»

Οι δηλώσεις του Φρανσίσκο Ορτέγα στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός έκανε καλή εμφάνιση επί της Αϊντχόφεν στο Φάληρο, όμως μια αδράνεια στο φινάλε «κόστισε» δυο βαθμούς, καθώς οι Ολλανδοί ισοφάρισαν σε 1-1 έπειτα από στατική φάση.

Ο Φρανσίσκο Ορτέγα μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του έκανε μεγάλο παιχνίδι, αλλά της έλειψε η αποτελεσματικότητα.

Οι δηλώσεις του Ορτέγα

«Πραγματικά είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι. Ήμασταν καλύτεροι, είχαμε τον έλεγχο και τις ευκαιρίες. Δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες και το πληρώσαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να γίνουμε καλύτεροι για τη συνέχεια.

Η ένταση, η συγκέντρωση, η νοοτροπία και όσα κάναμε στον αγωνιστικό χώρο δείχνουν ότι κάναμε μεγάλο παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».