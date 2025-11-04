Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης: Όλο το «Άνφιλντ» μια... γροθιά, τρομερή γιούχα στον Αλεξάντερ-Άρνολντ!

Μόνο... θερμή δεν ήταν η υποδοχή των οπαδών της Λίβερπουλ στον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στην επιστροφή του Άγγλου στο «Άνφιλντ» με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήταν αναμενόμενο, έγινε και πραγματικότητα. Πριν λίγους μήνες, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ράγισε τις καρδιές που τον λάτρεψαν με την απόφασή του να αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Άγγλος μπακ επέστρεψε στο «Άνφιλντ» για το παιχνίδι του Champions League και πέρασε αλλαγή στο 80ο λεπτό γνωρίζοντας καθολική... οργή. Ο ΤΑΑ έγινε αποδέκτης τρομερών αποδοκιμασιών κατά την είσοδό του στο παιχνίδι, γνωρίζοντας την πιο ψυχρή δυνατή υποδοχή.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

