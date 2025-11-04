Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης: Όλο το «Άνφιλντ» μια... γροθιά, τρομερή γιούχα στον Αλεξάντερ-Άρνολντ!
Ήταν αναμενόμενο, έγινε και πραγματικότητα. Πριν λίγους μήνες, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ράγισε τις καρδιές που τον λάτρεψαν με την απόφασή του να αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Άγγλος μπακ επέστρεψε στο «Άνφιλντ» για το παιχνίδι του Champions League και πέρασε αλλαγή στο 80ο λεπτό γνωρίζοντας καθολική... οργή. Ο ΤΑΑ έγινε αποδέκτης τρομερών αποδοκιμασιών κατά την είσοδό του στο παιχνίδι, γνωρίζοντας την πιο ψυχρή δυνατή υποδοχή.
That Liverpool fan kissing the badge after Trent Alexander Arnold subbed in got me crying pic.twitter.com/JOGUxUFKDb— Russ' TD ⚡ (@RussFcb) November 4, 2025
