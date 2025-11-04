Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης: Γκρέμισε το... τείχος του Κουρτουά ο ΜακΆλιστερ για το 1-0 (vid)
Με κεφαλιά του Αλέξις ΜακΆλιστερ, η Λίβερπουλ πήρε το προβάδισμα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Κουρτουά είπε «όχι» σε ένα... σωρό ευκαιρίες της Λίβερπουλ, αλλά ξέμεινε από απαντήσεις. Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης των Reds κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, ο Σόμποσλαϊ εκτέλεσε γλυκά το φάουλ και ο Αλέξις ΜακΆλιστερ με πολύ ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, «πληγώνοντας» ξανά, όπως και πέρυσι στο ίδιο παιχνίδι, τους Μερένγκες.
