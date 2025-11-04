Μετά τον Ντεμπελέ αποχώρησε από την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν και ο Χακίμι, καθώς ο Λουίζ Ντίας του «κλείδωσε» άσχημα τον αστράγαλο. Με δάκρυα έφυγε ο Μαρονικός, κόκκινη κάρτα αντίκρισε ο Κολομβιανός.

Πολύ άσχημα εξελίσσεται το παιχνίδι για την Παρί Σεν Ζερμέν στην 4η αγωνιστική του Champions League. Οι Παριζιάνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο από την Μπάγερν Μονάχου με 0-2, ενώ παράλληλα δέχθηκαν και δύο ισχυρά πλήγματα. Ο Ντεμπελέ στο 25' χρειάστηκε να περάσει εκτός έχοντας αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Χακίμι ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Ο Μαροκινός δέχθηκε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα από τον Λουίζ Ντίας, τον σκόρερ των τερμάτων για τους Βαυαρούς, ο οποίος τού «κλείδωσε» τον αστράγαλο. Ο Χακίμι σφάδαζε στο χορτάρι από τον πόνο και έφυγε υποβασταζόμενος με δάκρυα στα μάτια, αφήνοντας τον Λουίς Ενρίκε να αγωνιά. Ο Ντίας αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, μετά από παρέμβαση του VAR.