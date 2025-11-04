Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου: Τρομακτικός τραυματισμός για Χακίμι, αποχώρησε με δάκρυα (vid)
Πολύ άσχημα εξελίσσεται το παιχνίδι για την Παρί Σεν Ζερμέν στην 4η αγωνιστική του Champions League. Οι Παριζιάνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο από την Μπάγερν Μονάχου με 0-2, ενώ παράλληλα δέχθηκαν και δύο ισχυρά πλήγματα. Ο Ντεμπελέ στο 25' χρειάστηκε να περάσει εκτός έχοντας αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Χακίμι ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Ο Μαροκινός δέχθηκε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα από τον Λουίζ Ντίας, τον σκόρερ των τερμάτων για τους Βαυαρούς, ο οποίος τού «κλείδωσε» τον αστράγαλο. Ο Χακίμι σφάδαζε στο χορτάρι από τον πόνο και έφυγε υποβασταζόμενος με δάκρυα στα μάτια, αφήνοντας τον Λουίς Ενρίκε να αγωνιά. Ο Ντίας αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, μετά από παρέμβαση του VAR.
