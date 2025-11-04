Νωρίς-νωρίς πήρε το προβάδισμα η Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Λουίς Ντίας να σκοράρει από κοντά «παγώνοντας» το Παρίσι.

Προβάδισμα με γκολ στην πρώτη φάση του αγώνα πήρε η Μπάγερν Μονάχου στην αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν για την 4η αγωνιστική του Champions League. Οι Βαυαροί, μόλις 4ο λεπτό βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Λουίζ Ντίας, όταν ο Κολομβιανός πήρε το «ριμπάουντ» από το σουτ του Ολίσε που εξουδετέρωσε ο Σεβαλιέ και νίκησε τον Μαρκίνιος που δεν κατάφερε να αποτρέψει το 0-1 υπέρ της ομάδας του Κομπανί.