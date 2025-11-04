Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν: Ολλανδοί οπαδοί κάνουν αστικό λεωφορείο να... χοροπηδάει (vid)
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την PSV σε do or die ματς για τη League Phase του Champions League.
- Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν: Οι Ολλανδοί οπαδοί κάνουν φασαρία και «Ολυμπιακός-Ολυμπιακός» από την ερυθρόλευκη εξέδρα
Οι 1.600 φίλοι των Ολλανδών κάνουν τη δική τους εξέδρα και προσπαθούν να ακουστούν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης - όταν τους το επιτρέπει η ερυθρόλευκη εξέδρα.
Πάντως, όπως θα δούμε και στο παρακάτω βίντεο, έχουν έρθει στην Αθήνα με σκοπό να αφήσουν το δικό τους στίγμα. Αστικό λεωφορείο, πάντως, χόρεψε στους ρυθμούς τους.
Δείτε το χαρακτηριστικό video:
🚌🤯 Οπαδοί της Αϊντχόφεν έκαναν αστικό λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας να χοροπηδάει λίγες ώρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό! pic.twitter.com/tUX0vPYUzF— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 4, 2025
