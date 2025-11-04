Οπαδοί της Αϊντχόφεν κάνουν αστικό λεωφορείο να... χοροπηδάει, τη στιγμή που οι ίδιοι μέσα σ' αυτό κατευθυνόντουσαν για το Καραϊσκάκης και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την PSV σε do or die ματς για τη League Phase του Champions League.

Οι 1.600 φίλοι των Ολλανδών κάνουν τη δική τους εξέδρα και προσπαθούν να ακουστούν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης - όταν τους το επιτρέπει η ερυθρόλευκη εξέδρα.

Πάντως, όπως θα δούμε και στο παρακάτω βίντεο, έχουν έρθει στην Αθήνα με σκοπό να αφήσουν το δικό τους στίγμα. Αστικό λεωφορείο, πάντως, χόρεψε στους ρυθμούς τους.

Δείτε το χαρακτηριστικό video: