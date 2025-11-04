Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν: Αποθέωση από νωρίς για τον Μεντιλίμπαρ από τον κόσμο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δέχτηκε για ακόμα μια φορά... επίθεση αγάπης από τον κόσμο του Ολυμπιακού!

Είναι το πρόσωπο που αποθεώνεται όσα ελάχιστα στα ελληνικά γήπεδα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με το που βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για το καθιερωμένο του περπάτημα άκουσε το όνομά του και να πάλι να γίνεται σύνθημα.

Ο κόσμος της ομάδας τον λατρεύει και δεν χάνει ευκαιρία να του το δείχνει - όσο κι αν ο ίδιος είναι ταπεινός και ντροπαλός και δεν τα θέλει αυτά. Αδυναμίες είναι αυτές και δεν κρύβονται!

Το video του Νίκου Ράπτη για το Gazzetta:

