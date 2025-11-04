Οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν αφήνουν την εξέδρα της Αϊντχόφεν να κάνει... φασαρία φωνάζοντας «Ολυμπιακός - Ολυμπιακός»!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν με στόχο να πάρει τη νίκη. Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League συνεχίζοντας να... ονειρεύεται για τη συνέχεια και πριν το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Ολλανδοί είναι στις εξέδρες (1.600 περίπου) και προσπαθούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί αλλά τα «Ολυμπιακός-Ολυμπιακός»... σβήνουν την όποια φασαρία πάνε να κάνουν.

Το video του Gazzetta: