Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν: Οι Ολλανδοί οπαδοί κάνουν φασαρία και «Ολυμπιακός-Ολυμπιακός» από την ερυθρόλευκη εξέδρα
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν με στόχο να πάρει τη νίκη. Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League συνεχίζοντας να... ονειρεύεται για τη συνέχεια και πριν το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι Ολλανδοί είναι στις εξέδρες (1.600 περίπου) και προσπαθούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί αλλά τα «Ολυμπιακός-Ολυμπιακός»... σβήνουν την όποια φασαρία πάνε να κάνουν.
Το video του Gazzetta:
🔴 Οι φίλοι του Ολυμπιακού... ζεσταίνονται από νωρίς στο «Γ. Καραϊσκάκης» και απαντάνε με τον δικό τους τρόπο στην εξέδρα της PSV!#olympiacos #Olympiacosfc pic.twitter.com/lpbKjsM6jC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 4, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.