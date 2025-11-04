Στο 40' και στο 49' οι... μικροί του Ολυμπιακού ισοφάρισαν σε 2-2 την Αϊντχόφεν με τέρματα των Τουφάκη και Κολοκοτρώνη.

Αρχικά στο 40' ο Ολυμπιακός Κ19 μείωσε σε 1-2 με τον Λιατσικούρα να συνεργάζεται με τον Κολοκοτρώνη και τον Τουφάκη μετά από γύρισμα να βρίσκει δίχτυα.

Στο 49' οι ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν σε 2-2. Ο Φίλης έκανε το τακουνάκι, ο Κολοκοτρώνης επιχείρησε το δυνατό διαγώνιο σουτ και η μπάλα καρφώθηκε στον ουρανό των διχτύων της Αϊντχόφεν.