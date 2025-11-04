Ολυμπιακός: Στο Ρέντη Μεντιλίμπαρ και παίκτες για το ματς του Youth Legue
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο για την 3η αγωνιστική της Leauge Phase του Champions League ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το παρών στο βοηθητικό γήπεδο των Ερυθρόλευκων στις εγκαταστάσεις του Ρέντη για την αναμέτρηση της U19 των Πειραιωτών κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα των Ολλανδών για το Youth League.
Μαζί με τον Βάσκο τεχνικό ήταν ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Ντάρκο Κοβάσεβιτς και ο πρέσβης του συλλόγου, Κριστιάν Καρεμπέ.
Από πλευράς παικτών παρακολούθησαν το παιχνίδι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, οι οποίοι έγιναν... πόλοι έλξης για τους φίλους του Ολυμπακού που ήθελαν φωτογραφίες ή αυτόγραφο.
