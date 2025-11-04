Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαζί με στελέχη της διοίκησης και παίκτες της πρώτης ομάδας βρέθηκαν στο Ρέντη για το ματς του Ολυμπιακού στο Youth League κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο για την 3η αγωνιστική της Leauge Phase του Champions League ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το παρών στο βοηθητικό γήπεδο των Ερυθρόλευκων στις εγκαταστάσεις του Ρέντη για την αναμέτρηση της U19 των Πειραιωτών κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα των Ολλανδών για το Youth League.

Μαζί με τον Βάσκο τεχνικό ήταν ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Ντάρκο Κοβάσεβιτς και ο πρέσβης του συλλόγου, Κριστιάν Καρεμπέ.

Από πλευράς παικτών παρακολούθησαν το παιχνίδι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, οι οποίοι έγιναν... πόλοι έλξης για τους φίλους του Ολυμπακού που ήθελαν φωτογραφίες ή αυτόγραφο.