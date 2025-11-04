Από την πρώτη μέρα του μέχρι και σήμερα, το Gazzetta είναι το αθλητικό site που έχει πολύ δεμένη σχέση με το κοινό του και πάντα δίνει φωνή και βήμα στους εκατομμύρια αναγνώστες του. Πιστοί στις αρχές μας και στις δεσμεύσεις μας προς εσάς, δημιουργήσαμε το DisGazz, μια νέα πλατφόρμα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, που θα αποτελεί το μέρος συνάντησης των φίλων της κάθε ομάδας.

Συγκεκριμένα, το DisGazz έρχεται για να δώσει τη δυνατότητα στους φίλους του αθλητισμού να σχολιάζουν, να συζητούν, να συμφωνούν, να διαφωνούν και να αναλύουν (σε αθλητικά πλαίσια) όσα γίνονται μετά από τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Η αρχή γίνεται απόψε, μετά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν για το Champions League.

Τι είναι όμως το DisGazz; Πρόκειται για τη νέα πλατφόρμα συζήτησης και διαλόγου των φίλων των ελληνικών ομάδων, όπου σήμερα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα μπορούν να γράφουν τις σκέψεις τους, τα σχόλιά τους και όλα όσα αυτοί θέλουν για την σπουδαία ευρωπαϊκή μονομαχία των ερυθρολεύκων, ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες για όσα είδαν. Πάντα, σε αθλητικά πλαίσια και με γνώμονα τον σεβασμό στον συνομιλητή και να είστε σίγουροι πως... θα περάσει, γιατί δεν θα βρίζετε.

Η δυνατότητα σχολιασμού και εισόδου στην πλατφόρμα του DisGazz είναι αυτόματη για όσους είναι μέλη του MyGazzetta (όπως ακριβώς λειτουργούν τα σχόλια στα άρθρα του Gazzetta), ενώ για εκείνους που δεν έχουν τον δικό τους λογαριασμό, μπορούν να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση με μια απλή εγγραφή (με email και username).

Το DisGazz θα γίνει η γωνιά των φιλάθλων στο ελληνικό διαδίκτυο, φιλοξενώντας τον υγιή διάλογο και αποτελώντας σημείο αναφορά μετά από κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα.

Τα λέμε απόψε, λίγη ώρα μετά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης"!