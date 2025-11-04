Ο Άγγλος φουλ-μπακ επιστρέφει απόψε (4/11, 22:00) ως αντίπαλος στο «Άνφιλντ» και αυτό φαίνεται πως δεν... αρέσει σε όλους, καθώς η διάσημη τοιχογραφία του βανδαλίστηκε.

Μια... δύσκολη όπως φαίνεται βραδιά έρχεται απόψε (4/11) για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, που επιστρέφει στο Λίβερπουλ ως αντίπαλος της ομάδας που ανδρώθηκε και «έφτιαξε» το όνομά του, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται στις 22:00 από την ομάδα του Άρνε Σλοτ για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Το παιχνίδι αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, τόσο αγωνιστικά, όσο και για την...υποδοχή που θα έχει ο 27χρονος φουλ-μπακ των Μαδριλένων στο «Άνφιλντ», καθώς μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν έχει αποδεχθεί τη μετακίνησή του στους 15 φορές πρωταθλητές Ευρώπης. Ναι μεν ο τεχνικός των ''Reds'' ξεκαθάρισε πως θα υποδεχθεί «ζεστά» τον πρώην παίκτη του, αλλά οι φίλαθλοι μάλλον όχι...

Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός πως νωρίς το πρωί ανήμερα του αγώνα, άγνωστοι βανδάλισαν τη γνωστή τοιχογραφία του Άρνολντ, γράφοντάς τον προδότη, σε μια κίνηση που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.