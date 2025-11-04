Φιρμίνο: «Το 2022 η Ρεάλ με μια φάση στον τελικό πήρε το Champions League»

Ο Βραζιλιάνος που αγωνίζεται στην Αλ Σαντ μίλησε στη Marca για τους τελικούς που η Λίβερπουλ έχασε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, εξηγώντας πως το 2022 η ομάδα του ήταν καλύτερη αλλά... άτυχη.

Απόψε (4/11) στις 22:00, Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους, σε μια «τιτανομαχία» που αναμένει ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην άσος των ''Reds'' και νυν της Αλ Σαντ, Ρομπέρτο Φιρμίνο, μίλησε στη Marca και κλήθηκε να σχολιάσει τόσο τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, όσο και το... παρελθόν των δυο συλλόγων.

Ο Βραζιλιάνος τόνισε πως το αποψινό παιχνίδι είναι ένα από τα καλύτερα που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς, και φυσικά ευχήθηκε να κερδίσει η πρώην ομάδα του, με την οποία μέτρησε 362 συμμετοχές, σκοράροντας 111 γκολ και μοιράζοντας 76 ασίστ. Έπειτα, σε ερώτηση αναφορικά με τον Βινίσιους, απάντησε πως είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και τον συμβούλευσε να μην ακούει τι λέγεται εκτός γηπέδου, αλλά να επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο.

Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στους δυο χαμένους τελικούς της Λίβερπουλ από τους «μερένγκχες» το 2018 και το 2022, ο 34χρονος έδωσε την... ατάκα που έγινε viral, παραδεχόμενος πως ναι μεν ήταν λυπηρό, ωστόσο στον δεύτερο (σσ τελικό, του 2022) η ομάδα του ήταν καλύτερη, αλλά «Η Ρεάλ έκανε μια φάση και κέρδισε, όπως πάντα».