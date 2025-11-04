Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει τις αποφάσεις του για το σχήμα που θα παρατάξει απέναντι στην ολλανδική ομάδα το βράδυ της Τρίτης.

Ο Ισπανός τεχνικός έβγαλε την αποστολή για το Ολυμπιακός - Αϊντχοφεν από την οποία θα λείψει ο τιμωρημένος Έσε. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του εμφανίστηκε σίγουρος ότι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Αργεντίνο θα είναι το ίδιο καλός.

Εκτίμηση 11άδας φυσικά και υπάρχει ήδη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις ως προς τα φαβορί για το αρχικό σχήμα ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία και επικρατέστερο για μπροστά του τον Μουζακίτη και η τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί θα είναι με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον. Υποψήφιοι για βασικοί αλλά σε ρόλο αουτσάιντερ είναι κυρίως ο Ροντινέϊ με τον Ταρέμι (για τον ρόλο πίσω από τον Ελ Καμπί). Επίσης υπάρχει και η επιλογή του Σιπιόνι για το κέντρο.

Η αποστολή ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι