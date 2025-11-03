Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα με την PSV Αϊντχόφεν όπου υπάρχει ένα πρέπει σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί παρουσία του κόσμου των Ερυθρόλευκων. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ολυμπιακός VS Αϊντχόφεν λοιπόν σε ένα κατάμεστο το βράδυ της Τρίτης Καραϊσκάκη με τον υπέροχο κόσμο των Πειραιωτών να είναι εκεί για άλλη μία φορά ως ο ιδανικός 12ος παίκτης. Εκεί στο καλύτερο γήπεδο με τον καλύτερο κόσμο οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παίξουν μία ακόμα... ζαριά στο φετινό, πολύ απαιτητικό και δύσκολο Champions League και τη League Phase του. Μία... ζαριά που μπορεί να αποδειχθεί η πλέον καθοριστική για τη συνέχεια της ομάδας του Βάσκου τεχνικού.

Δύο είναι τα χαϊλαϊτς του pregame σε επίπεδο δηλώσεων. Πρώτα ο Μεντιλίμπαρ που είπε ότι «ο αντίπαλος είναι μία επιθετική ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και φαίνεται από τα γκολ που βάζει στα παιχνίδια της. Αυτό πρέπει να το χειριστούμε: αν το κάνουμε καλά τότε τα πράγματα θα είναι καλά για εμάς. Θα πρέπει όμως να σκεφτεί και ο αντίπαλος τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού και να ανησυχεί και εκείνος αντίστοιχα για το δικό μας παιχνίδι».

Η δεύτερη χρονικά ατάκα ανήκει στον κόουτς της PSV, Πίτερ Μπος - ο οποίος τα... έχωσε υπό μία έννοια στους Ολλανδούς ρεπόρτερ γιατί δεν ερμήνευσαν σωστά τα προ ημερών λεγόμενά του - όταν είπε «Αν δεν μπορείτε να είστε εκεί, ανοίξτε την τηλεόραση. Θα είναι ένα πολύ ωραίο ματς».

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ματς που πρέπει να το πάρει. Το αξίζει ο φοβερός και υπέροχος κόσμος του. Αυτός ο κόσμος αξίζει μία πολύ μεγάλη νίκη στη φετινή League Stage του Champions League.

Το πλάνο όμως ποιό θα είναι;

Υπάρχει πάντα αυτή η ερώτηση πριν από τους αγώνες του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ αυτός είναι και δεν θα αλλάξει. Όσο για το σχέδιο 11άδας; Ροντινέι και Ταρέμι είναι αουτσάιντερ για βασικοί και ο Έσε είναι εκτός με εκείνη την αποβολή στη Βαρκελώνη που φυσικά προήλθε από μία κάκιστη διαιτητική απόφαση.

Εκτίμηση ενδεκάδας φυσικά και υπάρχει ήδη. Ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία - και σε πρώτο πλάνο σε σχέση με άλλους χαφ - τον Μουζακίτη και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον.

Και βέβαια έναν Ολυμπιακό που θα ποντάρει πολλά σε μία καλή εικόνα του άξονά του και φυσικά στα βαριά χαρτιά του μπροστά. Και στους 4 της επίθεσης και κυρίως σε Ποντένσε, Τσικίνιο και Ελ Καμπί.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα λοιπόν. Τα περιθώρια είναι πιο στενά παρά ποτέ. Αυτή τη φορά τον Ολυμπιακό θα τον ενδιαφέρει πρωτίστως το αποτέλεσμα. Με την εμφάνιση - εφόσον έχουν εξελιχθεί όλα μία χαρά - θα μπορεί να ασχοληθεί πιο μετά.