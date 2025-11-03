Οι οπαδοί της Κοπεγχάγης στο πλευρό του Κοτάρσκι: «Ντομινικ έχεις τον απόλυτο σεβασμό μας»

Οι φίλοι της Κοπεγχάγης εξέφρασαν δημόσια την υποστήριξη τους στον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι αποχώρησε το καλοκαίρι με μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, για τη Κοπεγχάγη, έπειτα από τρία χρόνια με τη φανέλα του δικεφάλου του βορρά. Ο Κροάτης τερματοφύλακας από ότι φαίνεται έχει ήδη κερδίσει την αγάπη των φίλων της νέας του ομάδας, όχι μόνο εξαιτίας των εξαιρετικών του εμφανίσεων, αλλά και της υποστήριξης που έχει δείξει ο ίδιος προς τους οπαδούς.

Πιο συγκεκριμένα ο νεαρός κίπερ έγινε σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων, όταν βγήκε δημόσια και δήλωσε ότι ήταν άδικος ο αποκλεισμός της έδρας των Δανών εξαιτίας της ρίψης καπνογόνων, τονίζοντας παράλληλα την αγάπη και το πάθος που δείχνουν οι οπαδοί του συλλόγου σε κάθε ευκαιρία.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι όλο αυτά είναι λίγο ανοησίες. Παίζουμε για τους οπαδούς, οι οποίοι είναι εκεί κάθε φορά για παρακολουθήσουν και να στηρίξουν την ομάδα τους. Δεν νομίζω ότι έκαναν κάτι κακό. Έχω βιώσει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα, όπου υπάρχει επίσης μια κάπως… άγρια ατμόσφαιρα. Συχνά τα παιχνίδια γίνονται χωρίς θεατές, λόγω βεγγαλικών και τέτοιων πραγμάτων»

Οι δηλώσεις αυτές του Κοτάρσκι θεωρήθηκαν από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Δανίας ως προτροπή στη χρήση καπνογόνων και πυρσών σε αγώνες, με αποτέλεσμα να τον καλέσουν σε απολογία, χωρίς όμως τελικά να του επιβληθεί κάποια τιμωρία.

Οι φίλαθλοι της Κοπεγχάγης θέλοντας να δείξουν την άμεση συμπαράσταση τους στον 25χρόνο τερματοφύλακα, αποφάσισαν να αναρτήσουν ένα πανό υπέρ του στο τελευταίο εντός έδρας ματς της ομάδας τους κόντρα στη Φρεντερίτσια το Σάββατο (01/11). Το πανό αυτό είχε πάνω το σύνθημα «Το να εκτιμάς και να καταλαβαίνεις, θα πρέπει να επιβραβεύεται κι όχι να τιμωρείται. Ντόμινικ έχεις τον απόλυτο σεβασμό μας».