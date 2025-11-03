Ο Ολυμπιακός καλείται αύριο να νικήσει την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ώστε η έτσι κι αλλιώς δύσκολη συνέχεια στο Champions League να προσφέρει στους νταμπλούχους Ελλάδας ακόμα μεγαλύτερο δικαίωμα στο όνειρο της πρόκρισης από τη League Phase.

Ο Ολυμπιακός, δίνει αύριο ένα πολύ σημαντικό - αν όχι καθοριστικό - ματς με την Αϊχόφεν (4/11, 22.00) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Οι Ολλανδοί, ισοβαθμούν στο πρωτάθλημα με τη Φέγενοορντ (28 βαθμοί κι οι δύο) και θέλουν κι αυτοί με τη σειρά τους να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν απέναντι στους νταμπλούχους Ελλάδας ώστε να συνεχίσουν να κυνηγούν το όνειρο της πρόκρισης από τη League Phase του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι, από την πλευρά τους, μετά το «Χ» με την Πάφο στο σπίτι τους, ξέρουν πολύ καλά πώς τα περιθώρια θα στενέψουν ή ενδεχομένως δεν θα υπάρχουν άλλα, αν αύριο το βράδυ δεν έρθουν οι τρεις βαθμοί;

Εύκολο; Καθόλου! Η ιστορία αλλά κι η πραγματικότητα είναι πώς σ' αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν «κυκλωμένα ματς» ούτε δεδομένοι βαθμοί.

Η PSV μετρά 4 βαθμούς και είναι στη 16η θέση της κατάταξης κι ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να μετατρέψει το αυριανό ματς σε... χρυσάφι εφόσον καταφέρει να νικήσει.

Με πόσους βαθμούς προκρίθηκε η 24η ομάδα πέρυσι:

Από τις 36 ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase προκρίνονται οι 24 - σύμφωνα με το format που ισχύει από την περσινή σεζόν.

Ομάδες όπως οι Μάντσεστερ Σίτι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Κλαμπ Μπριζ προκρίθηκαν έχοντας από 11 βαθμούς. Και έμεινε εκτός η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η οποία είχε κι αυτή 11 βαθμούς αλλά είχε το χειρότερο συντελεστή τερμάτων. Σημειώνεται πώς κι οι τρεις αυτές ομάδες είχαν ίδιο ρεκόρ (3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες).

Η βαθμολογία των τελευταίων ομάδων που προκρίθηκαν πέρυσι:

22. Μάντσεστερ Σίτι 11

23. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 11

24. Κλαμπ Μπριζ 11

Τι έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός για την πρόκριση στην επόμενη φάση

Ο Ολυμπιακός, έχει μπει στο κλουβί με τα θηρία και έχει αποδείξει ότι όταν τα ματς παίζονται επί ίσοις όροις, τότε δεν έχει να φοβηθεί κανέναν (όπως την Άρσεναλ). Περισσότερο, έχει να φοβηθεί τον κακό του εαυτό (όπως με την Πάφο).

Βλέποντας το πρόγραμμα παρακάτω, θα δούμε ότι το αυριανό ματς με την ομάδα που μετράει φέτος σε 11 ματς πρωταθληματος 9 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα και 1 νίκη, 1 ισοπαλιά και 1 ήττα στο Champions League, είναι κομβικό για τη συνέχεια. Ειδάλλως, θα πρέπει να κάνει... θαύματα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Με νίκη, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο δικαίωμα στο όνειρο.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League

4/11: Ολυμπιακός-PSV

26/11: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης

9/12: Καϊράτ-Ολυμπιακός

20/1: Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

28/1: Άγιαξ-Ολυμπιακός