Ολυμπιακός - Aϊντχόφεν: Ο ορισμός του Τουρπέν και η τρομερή σύμπτωση

Η UEFA όρισε τον Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν και προκάλεσε μία σπάνια σύμπτωση.

Ο Κλεμάν Τουρπέν θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν την Τρίτη (04/11-22:00) για την 4η αγωνιστική του Champions League. Ο ορισμός αυτός του Γάλλου διαιτητή στο συγκεκριμένο παιχνίδι δημιούργησε μία σπάνια σύμπτωση, αφού εκείνος είχε σφυρίξει και το τελευταίο ματς μεταξύ των δύο ομάδων στην φάση των «32» του Europa League, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί με 2-1 παίζοντας στην Ολλανδία.

Εκείνος έχει έρθει και για δύο αγώνες στη χώρα μας, αλλά έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε. Την σεζόν 2019-2020 σφύριξε δύο ματς των Play Offs της Stoiximan Super League, της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό (1-2) και του ΠΑΟΚ με τον Άρη (0-0).

Γενικά έχει διαιτητεύει αρκετά ματς ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

2020-2021 Κρασνοντάρ - ΠΑΟΚ 2-1 Play Offs Champions League

2020-2021 Ολυμπιακός - Γουλβς 1-1 Φάση των «16» Europa League

2020-2021 Αϊντχόφεν - Ολυμπιακός 2-1 Ενδιάμεσος γύρος Europa League

2023-2024 Φερεντσβάρος - Ολυμπιακός 0-1 Ενδιάμεσος γύρος Europa League

2024-2025 Πόρτο - Ολυμπιακός 0-1 League Stage Champions League

Βοηθοί του θα είναι οι Νικολάς Ντανός και Μπενζαμέν Παζές. Τέταρτος ο Ρούντι Μπακέ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ζερόμ Μπρισάρντ και Νικολάς Ρεινβίγ.