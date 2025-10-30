Η νίκη της Μπόντο επί της Μπραν βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό, αλλά και σε ΠΑΟΚ!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει το πώς ακριβώς έχει η κατάσταση για το απευθείας εισιτήριο στη League Phase του επόμενου Champions League και γιατί το ενδεχόμενο κατάκτησης του τίτλου στη Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ μπερδεύει την κατάσταση για τους δύο υποψήφιους πρωταθλητές Ελλάδας με υψηλό συντελεστή…

Το βράδυ της Τετάρτης, η εκτός έδρας νίκη της Μπόντο Γκλιμτ στο Μπέργκεν επί της Μπραν για τον εξ αναβολής αγώνα της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Νορβηγίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, μετά από… αρκετούς μήνες για τον Ολυμπιακό αλλά και τον ΠΑΟΚ, στο ενδεχόμενο που κατακτήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα και σχεδιάζουν τη συμμετοχή τους στη League Phase του επόμενου Champions League…

Τραβηγμένο; Πρόωρο; Σε καμία περίπτωση… Απόλυτα ρεαλιστικό ως προς το απευθείας εισιτήριο που πήρε εφέτος ο Ολυμπιακός (και πέρυσι η Σαχτάρ) καλύπτοντας τη θέση του κατόχου του Champions League από τη στιγμή που εκείνος έχει εισιτήριο για τη διοργάνωση από το πρωτάθλημα της χώρας του, όπως συνέβη με την Παρί το περασμένο καλοκαίρι…

Αυτό που χρειάζεται ο πρωταθλητής Ελλάδας 2026 είναι να διαθέτει τον υψηλότερο συντελεστή από τους υπόλοιπους πρωταθλητές των χωρών από την 11η έως την 55η θέση της βαθμολογίας της UEFA και η αναφορά σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό γίνεται όχι γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αλλά γιατί από πλευράς συντελεστή είναι οι μόνες ελληνικές ομάδες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτό το παράθυρο του νέου φορμάτ.

Με τη Βίκινγκ πρωταθλήτρια στη Νορβηγία έφευγε από τη μέση το πιο ψηλό εμπόδιο σε αυτή την κατάταξη των πιθανών πρωταθλητών με υψηλό ευρωπαϊκό συντελεστή. Και όλα πήγαιναν πολύ καλά χθες το βράδυ στο εξ αναβολής ντέρμπι της δεύτερης Μπόντο Γκλιμτ με την τρίτη της βαθμολογίας, Μπραν, που είχε ανοίξει το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και διατηρούσε το προβάδισμα μέχρι το 76ο λεπτό, όταν η Μπόντο ισοφάρισε και στο 86’ πήρε τη νίκη που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας…

Τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος η Μπόντο Γκλιμτ πάτησε κορυφή, άφησε δύο βαθμούς πίσω τη Βίκινγκ και είναι το φαβορί για το πέμπτο της πρωτάθλημα τα έξι τελευταία χρόνια.

Αυτό το σενάριο εκμηδενίζει ουσιαστικά τις πιθανότητες για απευθείας εισιτήριο του ΠΑΟΚ στη League Phase του Champions League στην περίπτωση βεβαίως που κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Λουτσέσκου αν και έχει επτά ομάδες μπροστά της στη σχετική λίστα θα είχε σημαντικές πιθανότητες, αν η Μπόντο Γκλιμτ δεν ήταν στο κόλπο!

Αφού βεβαίως πρώτα κατάφερνε μέσω Europa League να βελτιώσει τον συντελεστή της κόντρα σε Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σάλτσμπουργκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Από εκεί και πέρα η Κοπεγχάγη έχει μείνει πολύ πίσω στη Δανία, όπως και η Ρέιντζερς στη Σκοτία, ενώ ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν στη λίστα με πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ… Η διαφορά του όμως με την Μπόντο Γκλιμτ στην περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Νορβηγία είναι της τάξης των οχτώ νικών και καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη υπέρβαση θα πρέπει να κάνει ο πρωτοπόρος της ελληνικής Super League για να την ξεπεράσει σε συντελεστή…

Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρη απόσταση ασφαλείας από τις περισσότερες υποψήφιες πρωταθλήτριες στις χώρες τους με υψηλό συντελεστή (Κοπεγχάγη, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σάλτσμπουργκ, Σαχτάρ, Καραμπάγκ, Φερεντσβάρος, Σέλτικ, Ερυθρός Αστέρας κ.α.) και υστερεί μόνο από τη Ρέιντζερς, που έχει μείνει πολύ πίσω, όπως και πέρυσι, στη Σκοτία (πέντε βαθμούς από τη Σέλτικ και… έντεκα από τη Χαρτς) και από την… Μπόντο Γκλιμτ!

Επί της ουσίας ο πρωταθλητής Ελλάδας με τη Βίκινγκ πρωταθλήτρια Νορβηγίας μπορεί από τώρα να ήταν σίγουρος όταν στο ενδεχόμενο κατάκτησης του τίτλου στην Ελλάδα θα ήταν για δεύτερη σερί σεζόν στη League Phase του Champions League, χωρίς προκριματικά.

Τώρα όμως καλείται, όπως το έκανε πέρυσι, να ξεπεράσει σε συντελεστή την Μπόντο Γκλιμτ με την οποία αυτή τη στιγμή τον χωρίζουν 1.500 πόντοι, κάτι λιγότερο από μια νίκη διαφορά. Με τη μόνη διαφορά ότι στη συνέχεια του Champions League οι Νορβηγοί (έχουν δύο βαθμούς έναντι ενός του Ολυμπιακού) έχουν σαφώς πιο δύσκολο πρόγραμμα.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την PSV και η Μπόντο τη Μονακό, αλλά στη συνέχεια η νορβηγική ομάδα έχει να αντιμετωπίσει κατά σειρά Γιουβέντους, Σίτι (εντός) και Ντόρτμουντ – Ατλέτικο (εκτός)… Αν οι δύο ομάδες δεν καταφέρουν να συνεχίσουν μετά τη League Phase ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να κατακτήσει δύο βαθμούς περισσότερους από την Μπόντο στις πέντε αγωνιστικές που απομένουν…