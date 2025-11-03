Ντέρμπι, Champions League και οι ελληνικές «μάχες» στην Ευρώπη: Όλα δωρεάν για 2 μήνες!

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα παίζει στην COSMOTE TV και είναι γεμάτη από μεγάλα παιχνίδια. Κυρίως: Είναι δωρεάν! Δες πώς θα απολαύσεις το κορυφαίο θέαμα χωρίς κόστος για 2 μήνες!

Μετά το πρώτο αναγνωριστικό δίμηνο της νέας περιόδου, οι λογαριασμοί στις μεγάλες διοργανώσεις έχουν ανοίξει για τα… καλά.

Το φετινό Champions League, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, πλησιάζει στα μισά της άκρως αμφίρροπης και καθοριστικής League Phase. Τρεις στροφές μετά την πρώτη σέντρα, οι 29 από τις 36 ομάδες έχουν ήδη γνωρίσει την ήττα. Κι όπως πέρυσι, έτσι και φέτος το τελικό πλασάρισμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο… φώτο φίνις, με τα κομπιουτεράκια να παίρνουν φωτιά στις ισοβαθμίες και τις ομάδες να διαλύουν ήδη τα κοντέρ σε επίπεδο παραγωγικότητας.

Μόλις την περασμένη αγωνιστική, η μπίλια κάθισε στα 71 γκολ αθροιστικά σστους 19 αγώνες της 2ης αγωνιστικής, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού με μέσο όρο που προσεγγίζει τα 4 τέρματα ανά αγώνα. Δείγμα ότι η τρέχουσα σεζόν… βρέχει γκολ και θέαμα από το πάνω ράφι.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον περιστρέφεται φυσικά γύρω από τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δίνουν συνέχεια στον «μαραθώνιο» των τριών διοργανώσεων (Champions League, Europa League, Conference League), θέλοντας να πολλαπλασιάσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση παιχνίδι με το παιχνίδι. Άλλωστε, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, με μεγάλες «μονομαχίες» που θα κρίνουν την ευρωπαϊκή τους συνέχεια από την άνοιξη του 2026.

Κοινή συνισταμένη όλων των σπουδαίων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με ελληνικό και μη ενδιαφέρον, η COSMOTE TV. Αλλά και το γεγονός πως μπορείς να τους παρακολουθήσεις όλους δωρεάν για τους επόμενους δύο μήνες!

Από το Μάλμε στην «OPAP Arena», με στόχο το 4/4

Ο Ολυμπιακός μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα θέλει να γυρίσει σελίδα και να σαλπίσει την βαθμολογική του αντεπίθεση στο Champions League, παίζοντας κόντρα στην PSV στο «Γ. Καραϊσκάκης» (4/11, 22:00). Αντεπίθεση, ωστόσο, που σάλπισαν ήδη από την περασμένη αγωνιστική οι Ολλανδοί, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Ιταλίας, Νάπολι με το εμφατικό 6-2.

Στο Europa League, ΠΑΟΚ (4 β.) και Παναθηναϊκός (3 β.) βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δική τους εκτόξευση. Ο θρίαμβος του Δικεφάλου του Βορρά στην έδρα της Λιλ (3-4) άλλαξε εξ ολοκλήρου το ευρωπαϊκό μομέντουμ της ομάδας στη φετινή σεζόν και γέννησε προσδοκίες για τη συνέχεια, τις οποίες καλείται να εκπληρώσει με αντίπαλο τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα (6/11, 22:00).

Από την άλλη, το Τριφύλλι εγκαινιάζει την εποχή Ράφα Μπενίτεθ και στην Ευρώπη, με ακόμα μία δύσβατη εκτός έδρας αποστολή κόντρα στη Μάλμε (6/11, 19:45) αλλά και με αυξημένο το «πρέπει» για διπλό ώστε να κοιτάξει και πάλι ψηλά στη βαθμολογία.

Στα μισά της διαδρομής φτάνει και η ΑΕΚ στο Conference League, με τη «διαστημική» νίκη επί της Αμπερντίν (6-0) να… ανοίγει την όρεξη στην Ένωση για το κάτι παραπάνω και την πρώτη 8άδα που οδηγεί απευθείας στους «16». Για να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά σ’ αυτό, θα πρέπει να δώσει συνέχεια στο απόλυτο νικών που «τρέχει» φέτος στο Conference League, με αντίπαλο τη Σάμροκ Ρόβερς από την Ιρλανδία (6/11, 19:45).

Εκτός από τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, το μενού της εβδομάδας περιλαμβάνει δύο από τα μεγαλύτερα «ραντεβού» της χρονιάς, τα οποία μπορείς να τα παρακολουθήσεις στην πλατφόρμα της COSMOTE TV.

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης υποδέχεται στο «Παρκ Ντε Πρενς» μία εκ των βασικών… σφετεριστών του θρόνου, τη σούπερ φορμαρισμένη Μπάγερν του ακαταμάχητου φέτος Χάρι Κέιν. Ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι κορυφής, με τις δύο ομάδες να συγκατοικούν στην 1η θέση, χωρίς βαθμολογική απώλεια έχοντας και την κορυφαία διαφορά τερμάτων ως τώρα στη League Phase.

Την ίδια ώρα, η Λίβερπουλ ανοίγει τις πύλες του «Anfield» στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μία από τις πιο εμβληματικές πια «μονομαχίες» του Champions League τα τελευταία χρόνια. Οι Reds καλούνται να ξεπεράσουν το καταστροφικό σερί των τεσσάρων ηττών εντός συνόρων και να κάνουν νέο ξεκίνημα φορώντας το ευρωπαϊκό τους κοστούμι. Ο βαθμός δυσκολίας, ωστόσο, δεν θα μπορούσε να είναι πιο υψηλός. Απέναντι της, ο πάλαι ποτέ πρωταθλητής Ευρώπης με τα Κόκκινα, Τσάμπι Αλόνσο και η Βασίλισσα που μετράει επίσης 3/3 στο Champions League, αλλά και μια πειστική νίκη στο πρώτο Clasico της σεζόν κόντρα στην Μπαρτσελόνα που αναπτέρωσε για τα καλά το ηθικό της.

