Η IFAB αλλάζει την εξέταση της δεύτερης κίτρινης στο VAR μετά την άδικη αποβολή του Έσε

Στις 20 Ιανουαρίου του 2026 προγραμματίστηκε από την IFAB, ώστε να συζητηθεί το θέμα του ελέγχου της δεύτερης κίτρινης κάρτας από τον VAR μετά την άδικη αποβολή του Σαντιάγο Έσε κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Η αποβολή του Σαντιάγο Έσε έκανε τον γύρο του κόσμου στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό καθώς αντίκρισε λανθασμένα την δεύτερη κίτρινη από τον Ουρς Σνάιντερ και άφησε τους Πειραιώτες με δέκα παίκτες.

Μία εξέλιξη που έφερε τόσο τον εκνευρισμό του Ροσέτι όσο και των ισπανικών ΜΜΕ , με το θέμα να φτάνει μέχρι και στη IFAB. Συγκεκριμένα σε τηλεδιάσκεψη που είχαν οι Ποδοσφαιρικές και Τεχνικές Συμβουλευτικές Επιτροπές του IFAB, συζητήθηκαν διάφορα θέματα για κανονισμούς που έχουν τεθεί σε ισχύ (όπως αυτό των δευτερολέπτων που μπορεί να κρατά την μπάλα ο τερματοφύλακας στα χέρια) αλλά και άλλους που έχουν τεθεί υπό συζήτηση.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει και το θέμα της δεύτερης κίτρινης κάρτας. Μετά την τελευταία εξέλιξη με τον Σνάιντερ, η IFAB έκανε γνωστό ότι στις 20 Γενάρη του 2026 θα συζητηθεί το αν θα πρέπει ο διαιτητής να πηγαίνει στον VAR και στη δεύτερη κίτρινη και όχι μόνο στην απευθείας κόκκινη κάρτα.

Χαρακτηριστικά η ενημέρωση αναφέρει: «Σε σχέση με το πρωτόκολλο του βοηθού διαιτητή μέσω βίντεο (VAR), συζητήθηκε ότι, μεταξύ άλλων, οι διαιτητές βιντεοαγώνων (VMO) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν όταν έχει δοθεί λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σχετική πρόταση θα υποβληθεί στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας του IFAB, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο»