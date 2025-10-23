Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog gazzetta τι συνέβη στα άλλα φετινά παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ στα οποία φιλοξενούμενη ομάδα έμεινε με 10 παίκτες.

Είναι ακόμη σημαντικό το ερώτημα: Είναι λογικό να επηρεάστηκε τόσο πολύ ο Ολυμπιακός μένοντας με 10 παίκτες από το 57ο λεπτό στη Βαρκελώνη και να δέχθηκε άλλα τέσσερα γκολ από την Μπαρτσελόνα;

Ας μην μπω εγώ στη διαδικασία να δώσω την απάντηση. Κι ας τσεκάρουμε τι έχει γίνει στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ, όταν μία φιλοξενούμενη ομάδα έμεινε με 10 παίκτες. Υπάρχει η περίπτωση της αποβολής του Έσε με το σκορ 2-1 και το τελικό αποτέλεσμα 6-1. Υπάρχουν κι άλλες πέντε περιπτώσεις. Τέσσερις στη league Phase και μία στα πλέϊ οφ.

Σπόρτινγκ-Μαρσέϊγ αποβολή παίκτη της Μαρσέϊγ στο 45΄ με το σκορ υπέρ της 0-1. Τελικό σκορ 2-1 με ανατροπή…

Τσέλσι-Άγιαξ αποβολή παίκτη του Άγιαξ από το 15’ με το αποτέλεσμα στο 0-0. Τελικό σκορ 5-1…

PSV-Νάπολι αποβολή παίκτη της Νάπολι στο 76’ με το σκορ 3-1. Τελικό σκορ 6-2…

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι αποβολή παίκτη της Νάπολι από το 21΄ με το αποτέλεσμα στο 0-0. Τελικό σκορ 2-0…

Κλαμπ Μπριζ-Ρέϊντζερς αποβολή παίκτη της Ρέϊντζερς από το 8’ με το σκορ στο 1-0. Τελικό σκορ 6-0…

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι οι ομάδες που ως φιλοξενούμενες κι έχασαν παίκτη με αποβολή, έχασαν και στις πέντε περιπτώσεις, αντιμετωπίζοντας γηπεδούχους από πολύ καλούς (Σίτι, Τσέλσι), έως καλούς (Σπόρτινγκ, Κλαμπ Μπριζ, PSV). Μάλιστα, οι δύο από αυτές που έμειναν πολύ νωρίς με 10 παίκτες, έφαγαν πεντάρα η, εξάρα. Οι άλλες δέχθηκαν είτε τρία γκολ μέσα σε 20 λεπτά, είτε δύο σε ένα ημίχρονο (με εις βάρος της ανατροπή σκορ), είτε δύο σε 70 λεπτά.

Εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η Πάφος! Η πρωταθλήτρια Κύπρου μπόρεσε και πήρε 0-0 εκτός έδρας τόσο από την Καϊράτ παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 4ο λεπτό, όσο κι από τον Ολυμπιακό παρότι έπαιζε με 10 από το 25ο λεπτό. Χωρίς να μειώνεται η επιτυχία της, έπαιξε με την πιθανότατα χειρότερη ομάδα της διοργάνωσης, την πρωταθλήτρια Καζακστάν, και με τον Ολυμπιακό φανερά ανέτοιμο. Επιπλέον δεν δόθηκε και εις βάρος της πέναλτι και δη σε τέτοιο καθοριστικό σημείο, με το σκορ στο εύθραυστο 2-1, όπως συνέβη με τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη απέναντι σε ολόκληρη Μπαρτσελόνα.

Παρεμπιπτόντως, χειρότερα από την Ολυμπιακό έπαθε μόνο ο Άγιαξ, αφού δόθηκαν δύο πέναλτι εις βάρος του παίζοντας με 10 παίκτες κατά της Τσέλσι, πέναλτι με τα οποία το σκορ έγινε 3-1 και 4-1. «Λεπτομέρεια»: τόσο η αποβολή του παίκτη του Άγιαξ, όσο και τα δύο πέναλτι ήταν απολύτως καθαρές περιπτώσεις.

Καμία σχέση με τις περιπτώσεις του Ολυμπιακού, αρχικά αποβολής και μετά από λίγα λεπτά πέναλτι. Εδώ γελάει η ποδοσφαιρική Ευρώπη με τον Ελβετό διαιτητή. Μέχρι και στο Σαν Μαρίνο!

El fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre roba el Barcelona. 🇪🇸 — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 21, 2025

Άσχετο: Πέρυσι τέτοια εποχή, 3η αγωνιστική στο Τσάμπιονς Λιγκ, θέση στην πρώτη 24άδα είχαν ομάδες από τρεις βαθμούς και πάνω. Φέτος, πάλι 3η αγωνιστική, θέση στην πρώτη 24άδα έχουν ομάδες από τρεις βαθμούς και πάνω. Ίσως μία ένδειξη ότι και φέτος μπορεί να χρειαστούν 11 βαθμοί για την 24άδα, όπως είχε συμβεί και πέρυσι, πρώτη σεζόν με το νέο φορμάτ. Αυτό σημαίνει κατάκτηση άλλων 10 βαθμών από τον Ολυμπιακό στα πέντε ακόμη παιχνίδια του….

Η φωτογραφία της ημέρας:

Οκτώ μήνες τιμωρημένος ήταν από την ΟΥΕΦΑ ο Σνάϊντερ την περασμένη σεζόν! Τα είχε κάνει όλα μπάχαλο τον περασμένο Νοέμβριο στο PSV-Σαχτάρ 3-2 (και τότε για κόκκινη κάρτα) κι έκτοτε τον έκοψε εντελώς από τους ορισμούς σε ολόκληρο το υπόλοιπο της σεζόν. Και τον ξαναέβαλε να σφυρίξει στο Χάποελ Μπερ Σέβα-ΑΕΚ 0-0 στις 31 Ιουλίου και στο Εγνατία-Ολίμπια 2-4 στις 14 Αυγούστου.

Το πόσο ξεφτιλισμένη, πάντως, ήταν η διαιτησία του Ελβετού, αλλά και ολόκληρης της ομάδας του, φάνηκε από την κάθε μικρή λεπτομέρεια του αγώνα. θυμηθείτε μια φάση στο 70ο λεπτό, αμέσως μετά το 3-1 δηλαδή, με τον Μπρούνο να κόβει πολύ ωραία τον αντίπαλο του, αυτός να του κάνει πεντακάθαρα φάουλ τραβώντας τον μπροστά στα μάτια του επόπτη και δεν σφυρίχτηκε τίποτα! Με συνέπεια η Μπαρτσελόνα να χάσει μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 4-1, αλλά τον Ρέτσο να κοντράρει σωτήρια την μπάλα στο σουτ του Ντε Γιόνγκ.

Οι άνθρωποι είχαν δώσει αποβολή-μαϊμού και πέναλτι-μαϊμού και δεν σταματούσαν! Για την ακρίβεια σταμάτησαν μόνο όταν έγινε το σκορ 6-1! Γιατί στο 84’ ο Πιρόλα έκανε ένα μαρκάρισμα στον Ράσφορντ, που όντως μπορούσε να δοθεί πέναλτι. Αλλά θα σκέφτηκαν οι Ελβετοί, ας το να πάει στο διάολο, τους πετσοκόψαμε, έξι γκολ έφαγαν, τι άλλο να θέλει η Μπαρτσελόνα, μέχρι και καβάντζα για διαφορά γκολ σε ισοβαθμία πήρε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι