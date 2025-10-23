Ο Γκουαρδιόλα εκθείασε τον Τσερκί: «Είναι ένα από τα καλύτερα ταλέντα που έχω δει ποτέ»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Βιγιαρεάλ στην Ισπανία, εκθείασε τον νεαρό Γάλλο μεσοεπιθετικό, Ραγιάν Τσερκί, για το ταλέντο και τη δουλειά του.

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξίδεψε το βράδυ της Τρίτης (21/10) στη Ισπανία στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να αντιμετωπίσει τη Βιγιαρεάλ, επικρατώντας με 2-0.

Τα γκολ των Έρλινγκ Χάαλαντ και Μπερνάντο Σίλβα διευκόλυναν το έργο των «πολιτών», με τον Ντοναρούμα να κρατάει για ακόμη μια φορά μέσα στη χρονιά ανέπαφη την εστία του.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά την λήξη της αναμέτρησης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους παίκτες του και την εμφάνιση τους κάνοντας ειδική αναφορά στον Ραγιάν Τσερκί, που αγωνίστηκε μόλις για πέντε λεπτά καθώς ερχόταν από τραυματισμό, εκθειάζοντας το ταλέντο και τη δουλειά του.

«Ο Τσερκί είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχω δει ποτέ στην καριέρα μου. Τεχνικά, ατομικά, είναι ο καλύτερος. Το ερώτημα είναι πώς προσαρμόζεται και διαβάζει το παιχνίδι. Κάθε φορά που η μπάλα έρχεται σε αυτόν, η κατάσταση βελτιώνεται. Δεν αισθάνεται καμία πίεση. Αυτού του είδους οι παίκτες είναι πανέξυπνοι. Βλέπουν τα πάντα»

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Τσερκί από τη Λιόν στις 10 Ιουνίου του 2025, λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αντί 36,5 εκατομμύριων ευρώ συν 6 εκατομμύρια σε μπόνους.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αγωνίστηκε σε τέσσερις αγώνες, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ. Έπαιξε τρεις φορές στη Premier League και στο Champions League έκανε το ντεμπούτο του εναντίον της Βιγιαρεάλ, καθώς επέστρεψε από έναν τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε για περισσότερο από ενάμιση μήνα.