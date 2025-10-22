Άιντραχτ - Λίβερπουλ: Άνοιξε το σκορ ο Κρίστενσεν, ανατροπή για τους Reds με Εκιτικέ και στόπερ!
Έφερε το ματς τούμπα η Λίβερπουλ και ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στην Άιντραχτ πριν από το φινάλε του ημιχρόνου. Αν και οι Αετοί προηγήθηκαν με διαγώνιο σουτ του Κρίστενσεν στο 26΄, η Λίβερπουλ ανέτρεψε το σκορ με 3-1 πριν από το ημίχρονο χάρη σε γκολ των Εκιτικέ, Φαν Νταικ και Κονατέ.
Αρχικά ο Γάλλος πλήγωσε την πρώην του ομάδα για να ισοφαρίσει, ενώ στη συνέχεια ανέλαβαν δουλειά οι κεντρικοί αμυντικοί. Στο 39΄αρχικά ο Φαν Ντάικ σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Κονατέ έγραψε το 3-1 με τον ίδιο τρόπο.
