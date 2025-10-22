Ο Ολυμπιακός με ανάρτηση του στα Social Media ευχαρίστησε τους περίπου 3.5000 φιλάθλους του που βρέθηκαν στο «Μονζουίκ» για να στηρίξουν την ομάδα της καρδιάς τους.

Ο Ολυμπιακός είχε δύσκολη βραδιά στη Βαρκελώνη, καθώς ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 6-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Πειραιώτες βέβαια να έχουν σοβάρα παράπονα από τη διαιτησία του Ελβετού Σνάιντερ.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε στο πλευρό της 3,500 φιλάθλους, οι οποίοι βρέθηκαν στο «Μονζουίκ» για να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της καρδιάς τους.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ με ανάρτηση της στα Social Media ευχαρίστησε τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη στήριξη.

«Πάντα δίπλα μας, πάντα ενωμένοι. Σας ευχαριστούμε!», αναφέρει η σχετική ανάρτηση.