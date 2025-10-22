Η χιονόπτωση συνεχίζεται και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει και που το ματς του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι.

Οι καιρικές συνθήκες στην Ισλανδία προσφέρονται για σκι κι όχι για ποδόσφαιρο.

Γι' αυτό και το ματς του ΠΑΟΚ Κ19 με την αντίστοιχη της Ακουρέιρι για το Youth League βρίσκεται στον αέρα. Έγινε προσπάθεια να καθαριστεί από το χιόνι ο αγωνιστικός χώρος, αλλά η χιονόπτωση συνεχίζεται και το ματς προς το παρόν είναι άγνωστο που και πότε θα ξεκινήσει.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Δεν θα διεξαχθεί τελικά, στο γήπεδο KA Vollurin ο αγώνας της Κ19 του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι για το Youth League, καθώς η σφοδρή χιονόπτωση συνεχίζεται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει το παιχνίδι σε κλειστό γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει στις 17:00. Αναμένουμε...».