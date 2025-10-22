Ακουρέιρι - ΠΑΟΚ: Στον αέρα το παιχνίδι, μπορεί να γίνει σε κλειστό!

Ακουρέιρι - ΠΑΟΚ: Στον αέρα το παιχνίδι, μπορεί να γίνει σε κλειστό!

Γιώργος Σακελλαρίου
Ακουρέιρι - ΠΑΟΚ

bet365

Η χιονόπτωση συνεχίζεται και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει και που το ματς του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι.

Οι καιρικές συνθήκες στην Ισλανδία προσφέρονται για σκι κι όχι για ποδόσφαιρο.

Γι' αυτό και το ματς του ΠΑΟΚ Κ19 με την αντίστοιχη της Ακουρέιρι για το Youth League βρίσκεται στον αέρα. Έγινε προσπάθεια να καθαριστεί από το χιόνι ο αγωνιστικός χώρος, αλλά η χιονόπτωση συνεχίζεται και το ματς προς το παρόν είναι άγνωστο που και πότε θα ξεκινήσει.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Δεν θα διεξαχθεί τελικά, στο γήπεδο KA Vollurin ο αγώνας της Κ19 του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι για το Youth League, καθώς η σφοδρή χιονόπτωση συνεχίζεται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει το παιχνίδι σε κλειστό γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει στις 17:00. Αναμένουμε...».

Δείτε Επίσης

ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια, ΠΑΟΚ και στο στολίδι! Στη Νέα Τούμπα;
image

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα