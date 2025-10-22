Ακουρέιρι - ΠΑΟΚ: Στον αέρα το παιχνίδι, μπορεί να γίνει σε κλειστό!
Οι καιρικές συνθήκες στην Ισλανδία προσφέρονται για σκι κι όχι για ποδόσφαιρο.
Γι' αυτό και το ματς του ΠΑΟΚ Κ19 με την αντίστοιχη της Ακουρέιρι για το Youth League βρίσκεται στον αέρα. Έγινε προσπάθεια να καθαριστεί από το χιόνι ο αγωνιστικός χώρος, αλλά η χιονόπτωση συνεχίζεται και το ματς προς το παρόν είναι άγνωστο που και πότε θα ξεκινήσει.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Δεν θα διεξαχθεί τελικά, στο γήπεδο KA Vollurin ο αγώνας της Κ19 του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι για το Youth League, καθώς η σφοδρή χιονόπτωση συνεχίζεται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει το παιχνίδι σε κλειστό γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει στις 17:00. Αναμένουμε...».
Δεν θα διεξαχθεί τελικά, στο γήπεδο KA Vollurin ο αγώνας της Κ19 του ΠΑΟΚ με την Ακουρέιρι για το Youth League, καθώς η σφοδρή χιονόπτωση συνεχίζεται. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει το παιχνίδι σε κλειστό γήπεδο. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας δεν θα ξεκινήσει στις 17:00.… pic.twitter.com/wRX4Y91lly— PAOK FC (@PAOK_FC) October 22, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.