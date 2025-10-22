Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου της Ακουρέιρι ήταν καλυμμένος με χιόνι λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με την Κ19 του ΠΑΟΚ και... πήραν μπρος τα εκχιονιστικά.

Η Κ19 του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από την Ισλανδία και πρώτος της αντίπαλος στο Youth League, στη φάση των Domestic Champions, θα είναι το απόγευμα της Τετάρτης (22/10, 17:00) η Ακουρέιρι, με τοτυς νεαρούς Θεσσαλονικείς να καλούνται να αγωνιστούν στη χιονισμένη Ισλανδία.

Περίπου δυο ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα ο αγωνιστικός χώρος ήταν σκεπασμένος από χιόνι και έπιασαν δουλειά τα εκχιονιστικά, ώστε να καθαριστεί το γήπεδο και να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανέβασε video από τον καθαρισμό του αγωνιστικού χώρου στο Χ και έγραψε: «Το … ολόλευκο KA Vollurin, περίπου δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα της Κ19 μας με την Ακουρέιρι για το Youth League».