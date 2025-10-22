ΠΑΟΚ: Εκχιονιστικά καθάρισαν τον αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο της Ακουρέιρι πριν το ματς της Κ19 (vid)
Η Κ19 του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από την Ισλανδία και πρώτος της αντίπαλος στο Youth League, στη φάση των Domestic Champions, θα είναι το απόγευμα της Τετάρτης (22/10, 17:00) η Ακουρέιρι, με τοτυς νεαρούς Θεσσαλονικείς να καλούνται να αγωνιστούν στη χιονισμένη Ισλανδία.
Περίπου δυο ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα ο αγωνιστικός χώρος ήταν σκεπασμένος από χιόνι και έπιασαν δουλειά τα εκχιονιστικά, ώστε να καθαριστεί το γήπεδο και να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι.
Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανέβασε video από τον καθαρισμό του αγωνιστικού χώρου στο Χ και έγραψε: «Το … ολόλευκο KA Vollurin, περίπου δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα της Κ19 μας με την Ακουρέιρι για το Youth League».
Το ... ολόλευκο KA Vollurin, περίπου δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα της Κ19 μας με την Ακουρέιρι για το Youth League. #PAOKu19 #PAOKAcademy #PAOKNextGen #UYL pic.twitter.com/YEmqznUDFi— PAOK FC (@PAOK_FC) October 22, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.