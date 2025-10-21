Η Πάφος βρέθηκε από την αρχή στα σχοινιά στο Καζακστάν εξαιτίας της αποβολής του Κορέια στο 4΄, όμως άντεξε κόντρα στην Καϊράτ (0-0) που πανηγύρισε τον πρώτη βαθμό της στο Champions League.

Η Πάφος βρέθηκε από το 4' με παίκτη λιγότερο, ωστόσο κατάφερε να αντέξει την πίεση των Καζάκων (0-0) και να πάρει τον δεύτερο βαθμό της στη League Phase του Champions League. Μάλιστα, οι Κύπριοι βρήκαν δίχτυα, αλλά το γκολ του Ντράγκομιρ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Πρώτος βαθμός για τους Καζάκους που είχαν δυο δοκάρια.

Ξεκίνημα με... κόκκινη κάρτα για την Πάφο, αφού μόλις στο 4ο λεπτό έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Κορέια με αντιαθλητικό μαρκάρισμα στον Μάτα άφησε την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα. Η Καϊράτ είχε την κατοχή, αλλά όχι και τον τρόπο να βρει δίχτυα. Οι Καζάκοι πίεζαν, αλλά τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο α' μέρος την είχαν οι φιλοξενούμενοι. Στο 33' ο Λουκάσεν πέρασε υπέροχη πάσα στον Ντράγκομιρ, αλλά ο Αναρμπέκοφ με το... πρόσωπο έσωσε την ομάδα του. Ένα σουτ του Ζορζίνιο στο 45ο λεπτό ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να παρουσιάσουν οι γηπεδούχοι στο α' μέρος.

Δυνατό ξεκίνημα για την Πάφο, αφού στο 51' είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες να σκοράρει. Αρχικά ο Μπρούνο έκανε το τελείωμα από κοντά αλλά ο Μπαρτίνοβιχ με κεφαλιά πάνω στο γραμμή έδιωξε σε κόρνερ. Στη συνέχεια ο Νταβίντ Λουίζ αφύλακτος μέσα στην περιοχή έκανε το πλασέ με τον Αναρμπέκοφ να διώχνει σωτήρια. Η απάντηση ήταν άμεση, αλλά το σουτ του Ζορζίνιο βρήκε στο δοκάρι. Στο 68ο λεπτό η Πάφος έφτασε μια ανάσα από το γκολ. Ο Όρσιτς εκτέλεσε το φάουλ, ο Νταβίντ Λουίζ έκανε το τελείωμα ολομόναχος, αλλά ο Αναρμπέκοφ με μεγάλη διπλή απόκρουση έσωσε την ομάδα του. Οι Κύπριοι ήταν καλύτεροι και στο 72' βρήκε δίχτυα. Ο Ντράγκομιρ έκανε το σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, στη συνέχεια στην πλάτη του Αναρμπέκοφ και κατέληξε στα δίχτυα. Ωστόσο, έπειτα την παρέμβαση του VAR ακυρώθηκε το γκολ. Η Καϊράτ είχε και δεύτερο δοκάρι στο 77' με το σουτ του Αράντ.