Οι οδηγοί ταξί στη Βαρκελώνη ακύρωσαν την απεργιακή τους κινητοποίηση για την ημέρα του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό αλλά οι Καταλανοί δεν θα αλλάξουν τη στάση τους για την Uber.

Η αρμόδια Ένωση των οδηγών ταξί ακύρωσε τη διαμαρτυρία αλλά και τις απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη και μάλιστα υπήρχε και το πλάνο να γεμίσει με ταξί η περιοχή γύρω από το Μονζουίκ, που θα γίνει το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός. Στο ίδιο πλαίσιο είχαν πρόθεση να μπλοκάρουν και τους δρόμους γύρω από το Καμπ Νόου.

Η διαμαρτυρία των οδηγών ταξί προέκυψε μετά την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για το ότι θα πέσουν υπογραφές για συμφωνία χορηγίας με την Uber, την εταιρεία που διαχειρίζεται τις περισσότερες υπηρεσίες VTC (ήτοι των οχημάτων μεταφοράς στην πόλη και φυσικά των ταξί).

Ο Τίτο Άλβαρεζ, εκπρόσωπος της αρμόδιας Ένωσης και φανατικός οπαδός της Μπαρτσελόνα είχε ανακοινώσει την απεργία για το διάστημα από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Στόχος ήταν η ακύρωση της συμφωνίας. «Ποτέ δεν έχω βρεθεί κάτω από τόση πίεση. Είμαι οπαδός της Μπαρτσελόνα από τότε που γεννήθηκα. Έχω τατουάζ με την ομάδα. Ο πατέρας μου με πήγαινε στους αγώνες. Ακολουθώ την Μπάρτσα παντού εδώ και 14 χρόνια. Είναι μέρος της ζωής μου και βρίσκεται μέσα στο αίμα που κυλά στις φλέβες μου», σχολίασε.

Ο Άλβαρεζ είχε κλείσει να κάνει συνάντηση με το Δ.Σ. της Μπαρτσελόνα. Πριν τη συνάντηση τόνισε πως «η Uber υποστηρίζει το μοντέλο της Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο και της Μαδρίτης. Η Καταλονία έχει ταχθεί εναντίον του καταλανικό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή Νόμο εναντίον αυτού του μοντέλου. Η Uber είναι σαν τους 'πορτοφολάδες' των μεταφορών. Πώς μπορεί η Μπάρτσα να υπογράψει μια συμφωνία σαν και αυτή; Η Uber εξαπατά την Μπάρτσα».

Λίγο πριν ακυρωθεί η απεργία ο Άλβαρεζ επισήμανε: «Μας είπαν ότι προστατεύουν πάντα την Μπάρτσα και σε τέτοιου είδους συμβάσεις και ότι δεν είδαν κάτι το μεμπτό. Ο Νόμος για τις μεταφορές είναι πολύ περίπλοκος και είμαι σίγουρος ότι δεν τον έχουν εξετάσει επαρκριβώς. Τους έχουμε παρουσιάσει όλες τις επιπτώσεις από τη δράση της Uber. Η μπάλα είναι στο γήπεδό τους».

Ακολούθως προσέθεσε: «Από αγάπη για την Μπάρτσα και αυτήν την πόλη, ακυρώνουμε όλες τις διαδηλώσεις. Πιστεύουμε ότι θα το σκεφτούν οι άνθρωποι της ομάδας. Δεν πρόκειται μόνο για ένα νομικό ζήτημα. Πρόκειται για το πως νιώθουμε εμείς και το τι συμβαίνει στην πόλη και τη χώρα».

Λίγα λεπτά μετά την αποχώρησή του από το μίτινγκ αυτό η Μπαρτσελόνα έκανε γνωστό πως θα κάνει συνάντηση την Τετάρτη για να προχωρήσει τη συνεργασία της με την Uber. Αυτό εξόργισε τον Άλβαρεζ αλλά επέμεινε στο ότι η απεργία ακυρώθηκε. Οι επόμενες δράσεις από την μεριά των οδηγών ταξί αναμένονται από την Πέμπτη και μετά.