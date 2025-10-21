Ολυμπιακός: Ο Ιμπόρα στο πλευρό των Ερυθρόλευκων στο «Μονζουίκ»
Ο Βιθέντε Ιμπόρα μπορεί να αποσύρθηκε, όμως παραμένει στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο Ισπανός παλαίμαχος βρίσκεται στη Βαρκελώνη και θα βρεθεί στο «Μονζουίκ» για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Μπαρτσελόνα.
Ο 37χρονος που «κρέμασε» πέρισυ τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στη θητεια του στο λιμανι πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League, τον έναν από τους έξι τίτλους στην καριέρα του (τέσσερα Europa League, αλλά και ένα πρωτάθλημα Β’ Ισπανίας).
«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού! Με φίλους και πρώην συμπαίκτες, για να δώσουμε δύναμη ώστε ο Ολυμπιακός να κερδίσει το παιχνίδι», ανέφερε στο βίντεο που ανήρτησε ο Ολυμπιακός στα social media.
Ο μεγάλος Βιθέντε Ιμπόρα κοντά στον Ολυμπιακό μας για το μεγάλο ματς στην Βαρκελώνη! pic.twitter.com/hdubMEG5ip— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 21, 2025
