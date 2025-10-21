Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Κανονικά στην αποστολή ο Φεράν Τόρες
Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, ο Φεράν Τόρες θα βρίσκεται τελικά στην αποστολή της Μπαρτσελόνα για τον αποψινό αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Champions League (21/10,22:00) . Ο Ισπανός επιθετικός, κατάφερε να ξεπεράσει τη μυϊκή υπερφόρτωση που τον ταλαιπώρησε και είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Χάνσι Φλικ.
Ο τραυματισμός του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους Καταλανούς, καθώς ο 25χρονος είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της Ισπανίας λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε, ωστόσο δεν επρόκειτο εν τέλει για κάτι σοβαρό.
Η επιστροφή του στην αποστολή που ανακοίνωσε η Μπάρτσα επιβεβαιώνει ότι θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Champions League, απέναντι στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αντίθετα, απόντες θα είναι οι Κρίστενσεν, Τερ Στέγκεν, Γκαρθία, Όλμο, Γκάβι, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι.
Η αποστολή των Μπλαουγκράνα
𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 🚨#BarçaOlympiacos | @ChampionsLeague pic.twitter.com/79lmmyotA3— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2025
