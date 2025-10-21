Έτσι θα δεις το ευρωπαϊκό ματς της ομάδας σου: Βρες μαγαζί με gaming και ελεύθερο parking

Πώς θα σου φαινόταν να έβλεπες το ευρωπαϊκό ματς της ομάδας σου σε μαγαζί που παρέχει από Wifi, μέχρι εγγυημένο parking και video games; Το eStadio είναι το ψηφιακό μέρος που έψαχνες για να το ζήσεις.

Τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στις διεθνείς διοργανώσεις έχουν γίνει η ιεροτελεστία του μήνα στο ποδοσφαιρικό καλεντάρι. «Ομορφαίνουν» την εβδομάδα, γεμίζουν δράση, θέαμα, αγωνία και… πόρωση τα μεσοβδόμαδα βράδια, είναι το απόλυτο σημείο συζήτησης των φιλάθλων πριν τη σέντρα και μετά το σφύργιμα της λήξης.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και συνολικά για τα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι που εκτυλίσσονται στο Champions League, καθώς και το πλούσιο πρόγραμμα σε Europa League και Conference League που κάνει τις Πέμπτες να σφύζουν από αγώνες και τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Οι ευρωπαϊκές «μάχες» των ελληνικών ομάδων είναι ξανά εδώ. Και όπως κάθε φορά, η περίσταση απαιτεί μίνι reunion με την παρέα στο δικό σας ποδοσφαιρικό «στέκι».

Ματς όπως το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός και το Λιλ-ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν από την ημέρα της κλήρωσης του League Phase. Τα έχεις «κυκλώσει» ως την ημέρα που θα συνδυάσεις την παρακολούθηση της αναμέτρησης, με την πιο παρείστικη και ποδοσφαιρική εμπειρία. για να τα παρακολουθήσεις όπως ονειρευόσουν. Αναμετρήσεις σε ιστορικές έδρες με μεγαθήρια της Γηραιάς Ηπείρου, highlights που ψάχνεις τον κατάλληλο χώρο για να τα απολαύσεις, με… όλα τα κομφόρ.

Φαγητό και ποτό είναι τα «must». Αυτή τη φορά, όμως, ξέρεις πού να πας για να έχεις σίγουρο parking και να μη χάσεις δευτερόλεπτο από το pre-game. Κι αν το χάσεις, θα είναι μόνο γιατί το επέλεξες, παίζοντας ένα ματσάκι (και… βλέπουμε) από το ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι που προσφέρεται στην gaming κονσόλα του cafe/sports bar.

Πώς μπορείς να τα συνδυάσεις όλα αυτά; Μέσα από το eStadio, φιλτράρεις την εμπειρία θέασης του αγώνα της επιλογής σου, με τις παροχές του χώρου που αναζητάς και σου ταιριάζουν!

eStadio: Βάλε τα δικά σου φίλτρα στην απόλυτη ποδοσφαιρική βραδιά

Όταν θες να δεις το ντέρμπι «κάπου έξω», δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα πετύχεις και το «κάπου καλά». Τουλάχιστον όχι με τον δικό σου ορισμό. Αυτό, όμως, αλλάζει.

Μέσα από το eStadio, τη νέα εφαρμογή που αλλάζει τον τρόπο που παρακολουθείς τα μεγάλα παιχνίδια, κάνεις την κράτησή σου μέσα από έναν ευρύ κατάλογο καταστημάτων στην περιοχή σου και σταματάς πια να ψάχνεις για τραπέζι τελευταία στιγμή ή να υποχρεώνεσαι να φτάσεις στο μαγαζί ώρες πριν την πρώτη σέντρα.

Εκτός από αυτό, όμως, διαλέγεις το κατάστημα με βάση τις πρόσθετες υπηρεσίες που εκείνο παρέχει. Τα βήματα είναι πολύ απλά:

Μέσα από το εικονίδιο του φίλτρου πάνω και δεξιά από τον χάρτη, μπορείς να δεις όλες τις πρόσθετες παροχές και με βάση αυτές να καταλήξεις στον χώρο που θα κάνεις την κράτηση.

Θέλεις gaming πριν το παιχνίδι και το αγαπημένο σου «ποδοσφαιράκι»; Θέλεις ελεύθερο parking για να φτάσεις στο κατάστημα… με το πάσο σου; Θέλεις επιτραπέζια, ζωντανή μουσική, free WiFi ή κλιματιζόμενο χώρο;

Θέλεις να εξασφαλίσεις πως υπάρχει προσβασιμότητα και θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ;

Μήπως σκοπεύεις να δεις το ματς με το κατοικίδιό σου και αναζητάς pet-friendly μαγαζί pet-friendly, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο;

Όλα αυτά είναι πλέον στο δικό σου «γήπεδο», μέσα από το eStadio.

eStadio: Πώς κάνεις κράτηση στο μαγαζί της επιλογής σου

Με 3 κλικ βρίσκεις σε ποια σημεία μεταδίδονται οι αγώνες της αρεσκείας σου. Και με μία κράτηση μέσω της εφαρμογής, εξασφαλίζεις τη θέση σου μαζί με τους φίλους σου στο cafe που επιθυμείς.

Τα βήματα είναι απλά. Για αρχή, κατεβάζεις το eStadio από το Play Store σε Android (σύντομα θα διατίθεται και σε ios). Έπειτα κάνεις εγγραφή είτε με email είτε με τον Google λογαριασμό σου. Μπορείς επίσης να μπεις στην εφαρμογή και μέσω υπολογιστή, στο estadio.gr όπου έχεις τη δυνατότητα να κάνεις login στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης.

Επιλέγεις την αγαπημένη ή τις αγαπημένες σου ομάδες για να βλέπεις πότε παίζουν καθώς και τη διεύθυνσή σου για να βρεις πού μπορείς να παρακολουθήσεις τους αγώνες τους.

