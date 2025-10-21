Οπαδός της Νάπολι απαντά για τις προσαγωγές στο Αϊντχόφεν: «Θέλαμε απλώς να πιούμε μία μπίρα στο κέντρο»

Οπαδός της Νάπολι που βρέθηκε στο Αϊντχόφεν αποκάλυψε στην Gazzetta dello Sport το παρασκήνιο πίσω από τις προσαγωγές που έκανε η αστυνομία της πόλης πριν το ματς του Champions League.

Η αστυνομία του Αϊντχόφεν προχώρησε σε προσαγωγές οπαδών της Νάπολι που βρέθηκαν χωρίς εισιτήριο για το ματς του Champions League, με την πλευρά των Παρτενοπέι να καταγγέλλει τη συμπεριφορά των Ολλανδών.

Ένας εξ αυτών, ονόματι Φάμπιο, περιέγραψε μια εμπειρία που όπως λέει δε θα ξεχάσει ποτέ. «Θέλαμε απλώς να πιούμε μια μπίρα στο κέντρο, και ξαφνικά μας περικύκλωσαν. Μας συνέλαβαν σαν εγκληματίες χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην Gazzetta dello Sport.

Όπως εξηγεί, η παρέα του είχε φτάσει στο Αϊντχόφεν με αυτοκίνητο για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, αλλά η βραδιά τους εξελίχθηκε γρήγορα σε εφιάλτη. «Σταματήσαμε σε ένα κανονικό πάρκινγκ, μας έψαξαν και μας ταυτοποίησαν χωρίς λόγο. Μας απαγόρευσαν να φύγουμε, κι όταν νομίζαμε πως όλα τελείωσαν, μας πήγαν στο τμήμα. Μας ανέκριναν χωρίς να έχουμε δικηγόρο και στο τέλος μας απέλασαν, ακυρώνοντας και τα εισιτήριά μας για το παιχνίδι!».

«Ξοδέψαμε τόσα χρήματα για ταξίδι και εισιτήρια, και στο τέλος δεν είδαμε καν την ομάδα μας», τόνισε ο Φάμπιο στο ίδιο Μέσο. Επιπλέον, το γεγονός ότι η αστυνομία δικαιολόγησε τις συλλήψεις ως «προληπτικό μέτρο» έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αγανάκτηση στις τάξεις των Ιταλών φιλάθλων, που κάνουν λόγο για κακοποιητική μεταχείρηση από πλευράς των ολλανδικών Αρχών.