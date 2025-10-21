Μεγάλη μερίδα οπαδών της Νάπολι ταξίδεψε στην Ολλανδία για την αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν, με την αστυνομία να προχωρά σε 180 προσαγωγές.

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/10) στο Αϊντχόφεν, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στην PSV και τη Νάπολι Σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα, περίπου 180 Ιταλοί οπαδοί προσήχθησαν στο κέντρο της πόλης, καθώς όπως αναφέρουν οι Αρχές «προκαλούσαν αναστάτωση με τη συμπεριφορά τους».

Η αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές για να αποφευχθούν επεισόδια, καθώς η ατμόσφαιρα είχε αρχίσει να «φορτίζεται». Μάλιστα, προσήχθησαν και τέσσερις οπαδοί της Αϊντχόφεν σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο αστυνομικό τμήμα όπου πρόκειται να ανακριθούν.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, πολλοί από τους Ναπολιτάνους οπαδούς που κρατούνται δεν είχαν εισιτήρια για το αποψινό ματς, κάτι που φαίνεται να κίνησε υποψίες σχετικά με τους λόγους που είχαν ταξιδέψει στην Ολλανδία. Οι αστυνομικοί είχαν ζητήσει από τους οπαδούς να απομακρυνθούν από το κέντρο, όμως οι περισσότεροι αγνόησαν τις εντολές αυτές.

Ο δήμαρχος του Αϊντχόφεν, είχε ήδη χαρακτηρίσει την αναμέτρηση ως «υψηλού κινδύνου», επιτρέποντας στην αστυνομία να κάνει προληπτικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της πόλης για να αποφευχθούν τα χειρότερα.