Αϊντχόφεν - Νάπολι: Προσαγωγές οπαδών στο κέντρο της πόλης πριν το ματς του Champions League
Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/10) στο Αϊντχόφεν, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στην PSV και τη Νάπολι Σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα, περίπου 180 Ιταλοί οπαδοί προσήχθησαν στο κέντρο της πόλης, καθώς όπως αναφέρουν οι Αρχές «προκαλούσαν αναστάτωση με τη συμπεριφορά τους».
Η αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές για να αποφευχθούν επεισόδια, καθώς η ατμόσφαιρα είχε αρχίσει να «φορτίζεται». Μάλιστα, προσήχθησαν και τέσσερις οπαδοί της Αϊντχόφεν σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο αστυνομικό τμήμα όπου πρόκειται να ανακριθούν.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, πολλοί από τους Ναπολιτάνους οπαδούς που κρατούνται δεν είχαν εισιτήρια για το αποψινό ματς, κάτι που φαίνεται να κίνησε υποψίες σχετικά με τους λόγους που είχαν ταξιδέψει στην Ολλανδία. Οι αστυνομικοί είχαν ζητήσει από τους οπαδούς να απομακρυνθούν από το κέντρο, όμως οι περισσότεροι αγνόησαν τις εντολές αυτές.
Ο δήμαρχος του Αϊντχόφεν, είχε ήδη χαρακτηρίσει την αναμέτρηση ως «υψηλού κινδύνου», επιτρέποντας στην αστυνομία να κάνει προληπτικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της πόλης για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
21.10.2025, 180 Napoli🇮🇹 arrested night before the game in Eindhoven🇳🇱, click here for more: https://t.co/lmB6CbCTGt— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 21, 2025
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/a5qx0Pxq5A
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.